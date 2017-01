Planejamento 2017: Jucema anuncia novo coordenador da Redesim

O assessor técnico de Programação Orçamentária da Junta Comercial do Maranhão, Ricardo Diniz Dias, é o novo coordenador da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) no estado. A mudança na gestão, antes a cargo do servidor Ted Wilson Lopes, foi anunciada na manhã de hoje pelo presidente da Jucema, Sérgio Sombra, durante reunião no plenário do órgão.

Atuando no serviço público há quatro anos e desde 2015 no Registro Mercantil, Ricardo Diniz chega com a missão de continuar os avanços da Redesim e concluir em 100% a sua implantação nos municípios maranhenses até o fim de 2017. “Assumir o cargo é uma honra e um desafio, ao mesmo tempo, pois a Redesim é um dos pilares da Jucema que contribui com o desenvolvimento do Estado. Vamos encarar o trabalho com muito compromisso e, juntamente com a equipe que integra o sistema, faremos o máximo para atingir todas as metas propostas”, assegurou.

O novo gestor ressaltou o excelente trabalho desenvolvido pelo seu antecessor e que os resultados alcançados por ele na integração da Redesim em 102 municípios do Maranhão só aumentam a sua responsabilidade à frente da pasta. “A coordenação de Ted Wilson foi fundamental nos resultados positivos da Redesim em 2015. Foram avanços que renderam à Jucema destaque no ranking nacional de integração do sistema divulgado pela Receita Federal”, pontou.

Em sua fala de agradecimento à equipe, o antigo coordenador discorreu sobre as expectativas do novo cargo. Como novo chefe do setor de Patrimônio e Serviços, ele será um dos responsáveis por acompanhar as obras de reforma e restauração do antigo prédio da Junta Comercial, localizado na Pedro II, cuja ordem de serviço foi assinada semana passada no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “É uma grande satisfação assumir essa nova missão. Acredito no dinamismo como uma ferramenta de crescimento profissional e, certamente, será muito engrandecedor poder somar com ações e projetos que venham contribuir com a melhoria da Junta Comercial”.

Ao falar sobre a escolha para a nova administração, o presidente Sérgio Sombra explicou que seguiu critérios alinhados à politica de fomento ao empreendedorismo no Estado. “As mudanças são importantes para continuarmos avançando com esse projeto tão estratégico nesse momento de transformação que estamos vivendo no Maranhão”.

Com a nova gestão, o serviço de atendimento ao cliente do ‘Empresa Fácil’, nome dado à RedeSim no Maranhão, contará com uma equipe de 16 colaboradores, entre eles funcionários efetivos, estagiários e terceirizados, que atenderão às solicitações de clientes da capital e dos municípios do estado.