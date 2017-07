Pesquisas sobre políticas públicas do Plano Mais IDH institucionalizam ações em prol das comunidades mais carentes

Dentro do amplo leque de ações voltadas para a superação da extrema pobreza no Maranhão, o Governo do Estado, por meio do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc), apresentou, na -feira (17), os resultados de pesquisas de campo realizadas em municípios que compõem o Plano Mais IDH.

As pesquisas têm como objetivo subsidiar a execução de políticas públicas para superação da extrema pobreza nos municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). As ações do Plano Mais IDH são coordenadas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) dentro do Comitê de Gestão do Plano, composto por secretarias e órgãos do governo.

“Esse método é o novo jeito de olhar para a população mais desassistida, com uma estratégia que consiga se institucionalizar, e que não seja destruída pela alternância política”, explicou o presidente do Imesc, Felipe de Holanda ao detalhar a metodologia de escolha dos 30 municípios contemplados pelo Plano Mais IDH.

Sobre as pesquisas apresentadas, Felipe de Holanda destacou a importância de conhecer in loco, as realidades locais dos municípios. “Foi exatamente esse o princípio que nos levou a definir os cinco projetos, que chamamos de tecnologias sociais, de inclusão sócio-produtivas, no sentido de fazer um mergulho mais profundo nos municípios. Assim, o Imesc realizou o trabalho de campo, visitando várias vezes os municípios para avaliar a aplicação de algumas ações do plano Mais IDH”, explicou.

Para o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, é importante para o Comitê Gestor do Mais IDH a discussão dos resultados e avaliação das políticas: “Este é um momento importante para avaliar o impacto das ações do governo no Mais IDH, e assim estabelecer uma visão de conjunto sobre os dilemas do Maranhão”, apontou.

O secretário falou ainda da importância do trabalho realizado pelo Imesc. “Esse trabalho é fundamental para a melhoria das políticas e dos resultados práticos. Os estudos realizados pelo Imesc são importantes para que possamos parâmetros consistentes de planejamento e avaliação das ações do Plano Mais IDH”, pontuou Francisco Gonçalves.

Em campo

Durante o seminário foram apresentados cinco projetos de Tecnologias Sociais, além de resultados preliminares, com recomendações de políticas públicas, levando em consideração o trabalho de campo realizado e seus desdobramentos.

Iniciadas em 2015, as pesquisas são divididas em áreas temáticas, como sistemas integrados de tecnologia social; recursos hídricos; potencialidades econômicas; educação e formação profissional; e produção habitacional.

O pesquisador José Ribamar Carvalho explicou a importância da proximidade com a comunidade durante a pesquisa de campo. “Dentro dos povoados trabalhamos com aplicação de questionários e com uma conversa com a população, para saber qual a motivação dela em relação aos projetos, e o quanto está ativa e motivada com os projetos que envolvem, no caso da nossa pesquisa, novos mecanismos para criação de peixes e aves”, explicou.