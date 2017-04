Pesquisa mostra que Maranhão tem a segunda gasolina mais barata do Brasil

O Maranhão continua na lista dos estados com a gasolina mais barata em todo o Brasil. De acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os maranhenses pagam o segundo menor preço por litro de gasolina no país.

A pesquisa semanal mais recente, entre os dias 2 e 8 de abril, mostra que a média cobrada no estado foi de R$ 3,533. O valor só não é menor que o de São Paulo.

Segundo o levantamento, o preço do litro da gasolina no Maranhão é 11 centavos mais barato que a média nacional.

A continuidade do preço mais baixo em relação a outros estados é explicada em grande parte pela intensa atuação contra fraudes com combustíveis no Maranhão. O Procon e a polícia vêm fiscalizando e punindo irregularidades. No mês passado, 12 pessoas foram presas por adulterar o produto. Cerca de 1,5 mil litros foram apreendidos.

O Maranhão também tem uma das mais baixas tributações estaduais sobre combustíveis. É a sétima menor levando em conta o Brasil todo.