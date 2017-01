Pesquisa de preços encontra variação de até 600% em alimentos e bebidas de bares e restaurantes em praias 

Férias e praias limpas parecem a combinação perfeita, não é mesmo? Mas nem sempre as contas de início de ano permitem que a gente aproveite tudo, por isso é importante colocar os gastos na ponta do lápis. Pensando nisso, o Procon/MA realizou uma pesquisa de preços de pratos e bebidas nos estabelecimentos das praias do Meio, do Olho D’Água e Litorânea, em São Luís. O preço das porções de farofa e de vinagrete ficaram empatados com a maior variação: 600%. Para conferir a pesquisa completa, confira www.procon.ma.gov.br.

A pesquisa foi realizada com 52 bares e restaurantes dispostos nos famosos quiosques da Avenida Litorânea, entre os dias 1 e 7 de janeiro. As porções de farofa e de vinagrete saíram na frente no ranking da variação de preços, podendo custar de R$ 1, no Pele Morena, até R$ 7, no Porto Seguro II. Outros 32 itens, entre bebidas e porções de alimentos, foram pesquisados também. Apesar da alta variação, é preciso levar em conta que a quantidade de farofa e vinagrete varia de um estabelecimento a outro.

Para o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, a diferença de preços estimula a livre concorrência. “O consumidor tem que ficar atento aos preços praticados, pesquisar com calma e denunciar em caso de suspeita de abusividade. Ele é o maior, melhor e principal fiscal das relações de consumo, e a pesquisa é uma importante ferramenta para equilibrar essas relações”, afirmou o presidente.

De acordo com os dados levantados na pesquisa, o segundo item de maior variação foi a porção de batata frita, que de R$ 8, na Barraca do Chefe, e chega a custar R$ 32, Na Barraca do Henrique, uma diferença de 300%. Na sequência vem a porção da casquinha de caranguejo, que alcançou uma variação de 299,8%, a preços entre R$ 8, no Boliviano, e R$ 31,99, no Arpoador. Já a porção de arroz de marisco chegou a 287,50%, a preços entre R$ 8,00, na Santinha, e R$ 31, no Capiau II.

Outros itens tradicionais da culinária maranhense também apresentaram uma diferença significativa de valores. Com preços a partir de R$ 35, no Praia do Meio Restaurante, a camaroada chega a custar R$ 126,50, no Bar Adventure, atingindo 261,43% de variação. O tradicionalíssimo arroz de cuxá marcou 200%, sendo encontrado entre R$ 6, no Estrela do Mar, e R$ 18, no Sete Estrelas. Já a caranguejada variou menos: 120,56%, entre R$ 34, no Barraca do Chefe, e R$ 74,99, no Oásis Beach.

Os itens de menor variação foram mesmo as bebidas. Os preços da cerveja “Itaipava” de 600 ml atingiu somente 41,67% de diferença, variando entre R$ 6, no Ilha Mar, e R$ 8,50, na Casa da Peixada. Já as marcas “Brahma”, “Antarctica” e “Skol” variaram iguais 63,93%, entre R$ 5,49, no Estrela do Mar, e R$ 9, no O Pioneiro.

Também tiveram variação igual a água mineral de 500ml sem gás e a água de coco: 66,67%, ambas encontradas de R$ 3, em bares como Raízes da Ilha, Planet Beach e Malibu, e a R$ 5, em bares como Iracema, Barraca do Henrique e Restaurante Farol. Somente a caipirinha teve alta variação: 233,33%, de R$ 4,50 no Guarani a R$ 15 na Barraca do Henrique.