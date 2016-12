Pesquisa de preços do Procon encontra variação de até 325,44% em itens para festas de fim de ano

Todo mundo está procurando receitas especiais para as festas que vão chegar, são Confraternizações, Amigo Secreto, Natal e Ano Novo. Mas, o consumidor precisa ficar atento para não deixar as compras pesarem no bolso. Por isso, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon/MA) realizou uma pesquisa de preços de itens para as festas de fim de ano e encontrou uma variação de até 325,44% em São Luís. A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 16 de dezembro.Para conferir a pesquisa completa, basta acessar o site www.procon.ma.gov.br.

Foram pesquisados 141 itens em seis fornecedores: Comercial Júnior (Madre Deus), Mercadinho Carone (Turu), Supermercado Real (Jardim América), Mateus Supermercados (Shopping da Ilha), Supermercado Universo (Jardim América) e Mix Mateus (Vinhais). Os itens estão divididos entre azeites, bombons, carnes congeladas, cereais, farofas prontas, conservas, frutas em calda, panetones e bolos, bebidas, e grãos e frutas.

O item que atingiu maior variação (325,44%) foi o azeite de oliva extra virgem “colheita ao luar”, da marca “Gallo”, que de R$ 15,49 no Jardim América, chega a custar R$ 65,90 no Shopping da Ilha. Em segundo lugar ficou o vinho tinto “Periquita”, que varia entre R$ 15,99 no Jardim América e R$ 45,89 no Vinhais (186,99%).

Segundo o presidente do Procon, Duarte Júnior, essa grande variação só demonstra a importância de pesquisar antes de comprar. “É muito importante que o consumidor aja de forma de consciente uma vez que, com o início do ano novo ano, outras obrigações surgem como o pagamento do IPTU, do IPVA e do material escolar dos filhos. Assim, podemos reduzir o índice de superendividamento”, pontou o presidente.

O ranking de variação segue com outros tipos de azeite de oliva até a sétima colocação, com variações entre 108,42% e 112,40%, e preços que oscilam de R$ 3,25 até R$ 32,90.

Itens tradicionais

Dentre as carnes, o tradicional peru temperado alcançou maior variação. O quilo de peru sabor manteiga e ervas finas da marca “Seara” varia 58,06%, custando de R$ 13,28 no Vinhais até R$ 20,99 no Jardim América. Já o quilo do “Perdigão” ganhou o segundo lugar entre as carnes (50,53%), com valores entre R$ 13,28 no Vinhais e R$ 19,99 no Jardim América. O quilo do frango chester tradicional oscila 44,08%, com preços entre R$ 13,18 no Vinhais e R$ 18,99 no Jardim América.

Já entre os panetones, empataram com maior variação os chocottones com avelã e de mousse de 550g da marca “Bauducco”, entre valores de R$ 15,49 no Jardim América e R$ 24,99 no mesmo bairro. Entre as bebidas, o espumante “Salton Brut” de 750 ml foi o que mais variou: 43,46%, com preços entre R$ 26,90 no Vinhais e R$ 38,59 no Turu.