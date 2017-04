Período de inscrição para edital Ignácio Rangel permanece aberto

Ainda dá tempo de se inscrever para o Edital nº 001/2017 Ignacio Rangel da Fapema. As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de maio. Os interessados podem efetuar a inscrição on-line mediante preenchimento de formulário eletrônico disponível no site www.fapema.br.

O programa de apoio a pesquisas é uma iniciativa do Governo do Maranhão e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), com o objetivo de promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação através da linha de ação ‘Mais Qualificação’, no âmbito do programa ‘Pesquisando’.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Jhonathan Almada, o edital Ignácio Rangel é de grande relevância para o desenvolvimento do País. “Ele faz parte de uma estratégia do Governo do Maranhão que objetiva estimular o debate sobre o desenvolvimento do Brasil. Para fazer isso criamos este edital da Fapema no sentido de atrair para o Maranhão pesquisadores recém-doutores de todo o país. Eles irão discutir, debater e produzir pesquisas que nos apresentem quais os desafios para o desenvolvimento brasileiro e quais estratégias de superação poderemos elaborar para enfrentá-los. Esse é o sentido principal do projeto Ignácio Rangel”, ressalta.

O secretário explicou ainda que o projeto irá fixar estes pesquisadores recém-doutores no Maranhão, tendo um vínculo orgânico com o Centro Ignácio Rangel, que foi criado pela Secti com o objetivo de abrigar estes pesquisadores e ao mesmo tempo manter acesa a chama do debate sobre desenvolvimento, inclusive já foi realizado o primeiro seminário no início de abril debatendo o pensamento desenvolvimentista no Brasil com o professor titular da Uerj Luís Fernando de Paula.