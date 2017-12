Péricles canta o amor no Réveillon de Todos neste domingo (31)

O pagodeiro Péricles, que encerra em São Luís a programação do Réveillon de Todos, do Governo do Estado, promete apresentar um repertório recheado de músicas que falam de amor e alegria em um show para tocar os corações. A apresentação será neste domingo (31), a partir das 23h30, na Avenida Litorânea.

As outras atrações da noite são os shows do Grupo Argumento e Banda Mix Brasil. Na Tenda Eletrônica, discotecagem com vários DJs que vão animar o público até o amanhecer.

Péricles integrava o grupo de pagode Exaltasamba, quando foi consagrado como artista do gênero. Decidiu seguir em carreira solo com registros audiovisuais de shows lançados em DVDs e CDs ao vivo. Gravou dois álbuns solos: Feito Pra Durar, em 2015, e Deserto da Ilusão, lançado em março deste ano.

A canção Costumes Iguais é carro-chefe do segundo trabalho e será apresentada no show na Avenida Litorânea. “Vamos falar de amor e também fazer todo mundo dançar para receber o novo ano com alegria no coração”, garante o cantor.

Como não poderia deixar de ser, o cantor vai relembrar os grandes sucessos que marcaram sua história como carreira solo e, antes disso, como integrante do Exaltasamba, além de apresentar músicas inéditas.

Entre as canções, Me Apaixonei Pela Pessoa Errada, Tá Vendo Aquela Lua, Gamei, Telegrama, Final de Tarde, Linguagem dos Olhos, Melhor Eu Ir, Costumes Iguais e Vai Por Mim.

“Vai ser um prazer fazer esse show e é sempre uma boa expectativa voltar à São Luís, uma cidade linda. Vamos começar o Ano Novo com essa energia boa e de coração aberto”, afirma Péricles.

Mais atrações

A noite de encerramento abre com a discotecagem dos DJs Arsênio Filho e Valter, a partir das 19h. Os clássicos do rock e do pop nacional e internacional estarão presentes na voz marcante de Pandha, que se apresenta com sua banda em um mega show às 20h30. Pandha completou 15 anos de carreira como vocalista, passando por várias bandas no cenário do rock de São Luís.

No repertório, releituras do rock desde os anos 50 até a atualidade, passando por Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley e The Beatles, até Pearl Jam, U2, Coldplay e Maroon 5. O artista vai rememorar, também, clássicos das bandas como Pink Floyd, Dire Straits, Creedence e Led Zeppelin. Pandha tem um CD gravado e shows realizados em São Luís, Imperatriz e Teresina.

A programação segue com o samba de raiz da maranhense Argumento. “A expectativa é a melhor possível, pois levaremos nossa música a um réveillon popular e de grande diversidade. É sempre muito gratificante transmitir boas vibrações musicais aos nossos irmãos maranhenses e aos muitos turistas que nos visitam nessa época”, afirmou o vocalista do grupo, Vitor Hugo.

Na lista de músicas, o Grupo Argumento leva para o público os principais clássicos do samba nacional e maranhense, canções autorais e também vai atender pedidos.

“Sempre acontece nos nossos shows e atenderemos com todo o prazer”, reforça o vocalista. Para o próximo ano, o grupo está cheio de novidade por marcar os 10 anos de atividades. Eles vão lançar dois DVDs, o bloco Samba Carnaval e Argumento, além da festa de aniversário do grupo.

Ainda na programação da noite de domingo, show da banda Mix Brasil e muita música na Tenda Eletrônica.

SERVIÇO

Réveillon de Todos

Av. Litorânea – Rio Pimenta | 31/12

Programação

19h – Djs Arsênio Filho e Valter

20h30 – Banda Pandha S.A.

22h – Grupo Argumento

23h30 – Péricles

1h – Banda Mix Brasil

Tenda Eletrônica

19h – Jorge Choairy

21h – Léo Scarter

23h – Ksyfux

1h – Thais Habibe