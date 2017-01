Pavimentação de acesso ao Sebastião Regis está em fase de conclusão, em Imperatriz

Mesmo com o período chuvoso, as obras de pavimentação do acesso aos residenciais Sebastião Regis e Recanto dos Pássaros, no Jardim Sumaré, seguem em um bom ritmo de trabalho. Os serviços começaram no final de dezembro e estão prestes a serem concluídos.

A estimativa é que até o final desta semana parte do pavimento e meio-fio esteja concluídos. Restará apenas alguns trechos da drenagem superficial. “Foi rápido. Podemos dizer que em menos de um mês está praticamente pronto. E esse asfalto é muito importante para gente, principalmente agora no inverno, que a rua ficava cheia de lama”, disse Maria Yara Rocha, moradora do residencial.

As casas do Recanto dos Pássaros não foram entregues, mas no Sebastião Regis – onde os moradores receberam as residências em dezembro estavam prejudicados com a falta de acesso. Além da dificuldade de locomoção, eles temiam pela segurança. “Antes aqui era cheio de lama. No dia do sorteio das casas mesmo teve que mudar o local de entrega porque não tinha como chegar. À noite, a gente passava com medo porque tinha que diminuir a velocidade e acabava ficando mais exposto”, contou a moradora.

Os dois residenciais juntos possuem cerca de 5 mil casas, totalizando uma média de 20 mil pessoas contempladas com a pavimentação da via. “Uma obra simples, mas de grande custo benefício para os moradores do Minha Casa, Minha Vida, pois deram fim a poeira, a lama para chegarem às residências, garantindo mais segurança, comodidade e o melhor acesso dos serviços públicos no local”, avaliou o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.