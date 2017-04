Parlamentares elogiam ampliação da política de educação em tempo integral e profissionalizante do Iema

O Governo do Maranhão inaugurou a sétima unidade do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia (Iema), no último sábado, na cidade de Timon. A solenidade contou com a participação de deputados estaduais e federais, que enfatizaram a importância da ampliação da política de educação em tempo integral e profissionalizante em todo o estado.

Para o líder da Bancada Federal do Maranhão, deputado federal Rubens Júnior, uma escola nos moldes do Iema abre oportunidade muito maior para os estudantes. Ele lembrou que até 2014 “a rede estadual de ensino do Maranhão não tinha nenhuma escola profissionalizante”, e agora chega à sétima unidade em apenas dois anos.

“Sabem o que vocês podem ser a partir de uma educação de qualidade? O que vocês quiserem”, disse o parlamentar aos alunos. Rubens Júnior lembrou também os outros investimentos do Governo do Estado na área da educação, a exemplo do Escola Digna e da valorização salarial dos educadores. “Comparem com os outros estados. Hoje o Maranhão paga o maior salário do Brasil para os professores”, enfatizou.

O deputado federal Waldir Maranhão também participou da solenidade de inauguração do Iema de Timon e sublinhou que se existe uma obra que fica imortalizada para o futuro é a educação. Ele realçou ainda que o investimento na cadeia do conhecimento “vai colocar o Maranhão em liberdade e construir pontes para o futuro. Estamos no rumo certo”.

O Iema de Timon é o sétimo inaugurado no Maranhão e simboliza a consolidação de um modelo educacional de excelência no estado. A unidade já está em funcionamento desde o início do mês de março com os cursos de equipamentos biomédicos, serviços jurídicos e informática biomédica, que foram escolhidos durante audiência pública em que a população do município e da região pôde se manifestar sobre quais as áreas onde existem mais demandas de trabalho e emprego.

Emocionado, o deputado estadual Rafael Leitoa, que é da cidade, lembrou que a situação do prédio abandonado há oito anos foi tema do seu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa. Desde 2008, o local onde hoje funciona o Instituto estava completamente esquecido. “A gente quando planejou esse prédio, lá atrás, em 2008, era para salvar gerações dessa região. Infelizmente esse sonho foi interrompido. Mas com a esperança que moveu o Maranhão em 2014 nós saberíamos que esse sonho viraria realidade. E a gente está aqui hoje entregando esta obra que com certeza vai mudar a vida de vocês”, frisou Leitoa.

Ele enfatizou ainda que os timonenses estão sendo privilegiados com a implantação da unidade, que não deixa desejar em nada para as melhores escolas do Brasil. “A gente cumpre o papel que estava entalado desde 2008, que nunca teve um dia de aula, mas que tinha diretor nomeado. E que infelizmente era assim que era no passado. Mas não vai ser nunca mais no nosso Maranhão”, realçou.

O Iema de Timon funciona em um prédio que estava com as obras paradas há anos, e foi readaptado pela Secretaria do Estado da Infraestrutura com um investimento de R$ 2,6 milhões. A estrutura, que tem capacidade para atender 160 alunos, conta com salas de aulas bem equipadas, laboratórios, refeitórios, quadra, biblioteca, auditório e receberam melhorias nas instalações elétricas, hidráulicas, sanitária, de combate a incêndio e adequação e reconstrução do telhado e do piso.

O deputado estadual Bira do Pindaré também esteve presente no evento e fez coro aos outros parlamentares, destacando que esse é o caminho que muda a vida das pessoas. “Com o governador Flávio Dino estamos vendo esse sonho virar realidade Já são sete unidades do Instituto, várias cidades serão contempladas até 2018”, finalizou o parlamentar.