Parceria possibilita estágio de estudantes do Iema na unidade do Detran em São Luís

Alunos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia (Iema) visitaram, nesta -feira (19), a sede do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), em São Luís. A visita faz parte da parceria para estágio supervisionado firmada entre Detran e Iema em outubro do ano passado. Cinco estudantes foram recebidos no auditório da sede Detran pela diretora geral, Larissa Abdalla, e demais diretores do departamento.

O grupo é formado por alunos dos cursos técnicos de Informática em Manutenção e Suporte, e Serviços Jurídicos. Eles conheceram as diversas áreas do órgão, especificamente os setores da Assessoria Jurídica e Informática, onde vão iniciar o estágio.

“Essa parceria enriquece o Detran, que recebe um ar novo e só tem a ganhar com essa troca de conhecimentos. É uma grande oportunidade não só para os alunos, que crescerão profissionalmente com a convivência com os nossos profissionais e poderão mostrar, na prática, o conhecimento teórico que possuem”, destaca a diretora geral do Detran-MA, Larissa Abdalla.

Para o coordenador de Estágios do Iema, Celso Rodrigues, a visita é muito importante para os alunos. “Optamos por trazer os nossos alunos que iniciarão estágio no Detran, para dar uma vivência e proporcionar uma melhor adaptação. Esse primeiro contato é muito importante para eles, que puderam observar um pouco da rotina de cada setor”, disse.

O tour pelos diversos setores do Detran foi seguido pelas apresentações gerais dos serviços e atribuições do setores Jurídico e Informática, realizadas pelos chefes das assessorias, Marvio Aguiar e Jorge Henrique da Silva, respectivamente. Os alunos também assistiram a uma palestra sobre ‘Convívio Social no Trânsito’, ministrada pela analista de Trânsito, Héllida Silva.

O chefe da Coordenadoria de Informática, Jorge Henrique da Silva Oliveira, disse que em um dia, os alunos puderam observar como é a rotina no Detran. “Apresentamos a eles as demandas que surgem na área de informática e como o setor de TI atende o órgão”, disse o coordenador.

Os alunos estão ansiosos para começarem a estagiar. “A visita ao Detran me fez a certeza de que escolhi o local certo para aprimorar os meus conhecimentos. Descobrimos como cada setor funciona e qual será o nosso papel para contribuir com o andamento dos serviços. A expectativa já é grande para o início do estágio”, ressaltou a estudante do Curso Técnico de Serviço Jurídico, Leilane Souza.