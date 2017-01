Parceria do Iphan, MinC e Governo do Maranhão implantará o Centro Vocacional Tecnológico no Engenho Central São Pedro

Uma das riquezas do Maranhão, o Engenho Central São Pedro, em Pindaré-Mirim, está sendo restaurado e adaptado para a implantação do Centro Vocacional Tecnológico (CVT). Os CVT’S são estaleiro-escolas, vinculados à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão (Secti). A obra iniciada em novembro de 2016 é uma parceria entre o Governo do Maranhão, o Ministério da Cultura (MinC) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com investimento de mais de R$ 4 milhões.

Entre os serviços estão sendo executados os reparos dos elementos estruturais como cobertura do telhado, restauração da alvenaria, estruturas metálicas e chaminé seguindo a mesma estrutura inglesa para não modificar a arquitetura do prédio. Ainda será implantado um sistema de drenagem ao redor do edifício. Os serviços serão finalizados com a inserção de mobiliário urbano para compor as salas de aula, laboratórios, auditório para 154 lugares e espaços necessários para as atividades de apoio ao Centro Vocacional.

A implantação desta Unidade Vocacional do Iema oferecerá cursos no arranjo produtivo da cultura e turismo. O secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, destacou a importância da unidade em Pindaré-Mirim. “A obra representa o resgate de um espaço que foi depositário da tecnologia mais avançada naquele período correspondendo a uma fase de relativa prosperidade econômica no Maranhão. Esse espaço agora será restaurado e resguardado para a sociedade como equipamento público de cultura, turismo e educação”, destacou o secretário.

Por meio de um termo de cooperação técnica com o Iphan será executado através da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) o tratamento urbanístico e paisagístico do engenho. “O governo estabeleceu um termo de cooperação técnica com o Iphan onde os recursos necessários para a conclusão da obra serão oriundos do tesouro estadual. A Secretaria de Estado da Infraestrutura realizará a urbanização do entorno do prédio, qualificando ainda mais esta importante parceria entre Governo do Maranhão, Ministério da Cultura e Iphan que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas na região”, explicou o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

O Engenho Central em Pindaré-Mirim possui forma retangular com 1.782,46m² de área de ocupação. Construído com paredes externas autoportantes de alvenaria de tijolo maciço e aparente, coberto com telhas onduladas de zinco, estrutura do telhado confeccionada com ferro, sustentada por 44 colunas. Compõe sua fachada noroeste uma chaminé com altura de cerca de 30,48 metros. Para manter a estrutura original do prédio, o Iphan é responsável pela fiscalização, gerenciamento, estabelecimento de cronograma, além de assegurar a qualidade e adequabilidade da obra.

A proposta é que o monumento sirva, também, como forma de equipamento cultural, com área para exposições. Construído em 1880 e inaugurado em 16 de agosto de 1884, o Engenho Central em Pindaré Mirim denominado São Pedro ou Companhia Progresso foi símbolo de riqueza e desenvolvimento. Trata-se de um exemplar arquitetônico açucareiro, testemunho de um ciclo histórico na evolução da sociedade brasileira em especial no processo econômico agroindustrial maranhense. No local eram refinadas toneladas de açúcar que sustentaram a economia, atraindo lucro para a região. O engenho possibilitou que Pindaré-Mirim fosse a primeira cidade a ter luz elétrica e linha de trem no estado.