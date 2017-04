Parceria com Governo garante 36ª edição da Via Sacra no Anjo da Guarda

Um dos maiores espetáculos religiosos encenados em São Luís, a Via Sacra deve reunir 200 mil fiéis durante os dois dias da 36ª edição do evento, nestas quinta-feira (13) e sexta-feira (14), a partir das 18h, nas ruas do bairro do Anjo da Guarda. A peça, que é tradição do teatro maranhense e ponto alto das comemorações da Semana Santa, é organizada pelo Grupo Independente de Teatro Amador (Grita) e apoiada por meio da lei de incentivo à cultura, do Governo do Maranhão e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur).

“O Governo entra com uma parceria essencial para a realização do evento. Neste ano, contamos com a o apoio da lei de incentivo, que nos deu o respaldo para fazer a captação dos recursos para a realização do grande evento, além dos apoios das secretarias do governo”, conta a presidente do Grupo Grita, Geanne Sousa.

O apoio do Governo do Maranhão se consolidou e garantiu a apresentação do espetáculo maranhense na região do Itaqui-Bacanga. O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino, ressalta a valorização de uma das mais importantes manifestações artísticas do estado: “É um evento que já faz parte do calendário artístico e religioso, um dos mais significativos, pois as pessoas elevam sua fé”.

“Além de ser um grande atrativo para os turistas e de ser uma importantíssima manifestação cultural do nosso estado, o espetáculo Via Sacra do Anjo da Guarda oferece oportunidade de capacitação, emprego e renda para toda a comunidade. É claro que tem o nosso apoio”, diz.

Ao ar livre

Nesta edição, o espetáculo trabalha o tema ‘Quebra as correntes e desbrava-te’, título baseado e contextualizado através do Mito da Caverna, do filósofo Grego Platão. Encenado ao ar livre, a peça tem montagem em cinco pontos distribuídos em percurso de dois quilômetros nas ruas do Anjo da Guarda.

No primeiro ato da peça, há a história da vida do Cristo menino na carpintaria. Em seguida vêm os atos ‘Números circenses/Jesus no templo/Cura do homem possuído’, no Largo do Teatro Itapicuraíba; ‘Lava-Pés, Santa Ceia, Conspiração, Horta das Oliveiras, Condenação do Sinédrio, Palácio de Pilatos’, na Praça do Anjo; ‘Via Crucis/Meninos excluídos, Verônica’, na Avenida Odylo Costa Filho; ‘Corredor da reflexão’, na Rua Palestina; e, encerrando com o ato ‘Encontro com Maria, Crucificação, Pietá, Enforcamento de Judas, Anunciação e Ressurreição’, na Praça da Ressurreição – ponto alto do espetáculo.

Atualmente o espetáculo tem mais de 3 mil pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, entre elenco, produção, apoio, equipe técnica, comércio informal e profissionais de órgãos públicos que garantem a infraestrutura para a realização do espetáculo, como bombeiros, polícia militar, polícia civil, entre outros que compõe a superprodução.

Para esta edição a Via Sacra terá mais de 600 pessoas atuando. São 170 caracterizadas de povo, 100 soldados romanos, 180 anjinhos que formam um belíssimo balé, 14 centuriões, 11 carrascos e 115 corpo de baile, entre outros. Grupo Grita Há 43 anos o Grupo Grita vem atuando na comunidade do Itaqui-Bacanga e especialmente no bairro do Anjo da Guarda. Sua trajetória é marcada pela aliança entre o espirito crítico e o lúdico, o questionamento e o prazer artístico, a estética e a política, que se unem em produções artísticas e culturais que valorizam o teatro e enfocam as questões cotidianas da comunidade. Neste contexto foi concebido o espetáculo Via Sacra, considerando uma das maiores produções do gênero no Brasil.

O grupo Grita também trabalha a educação e a promoção da cidadania por meio da arte. São vários cursos, oficinas e produções voltadas para a juventude da Área Itaqui-Bacanga. Muitos destes jovens também participam em vários setores da produção da Via Sacra.