Palestra na Associação das Mulheres Empreendedoras amplia o diálogo entre o Governo e empresariado

As ações de fortalecimento à atividade produtiva no Maranhão, os investimentos e os desafios para o setor empresarial foram apresentadas, na noite de ça-feira (11), pelo secretário de Estado de Governo (Segov), Antônio Nunes, e pelo presidente da Junta Comercial do Maranhão (Jucema), Sérgio Sombra, em evento promovido pela Associação das Mulheres Empreendedoras, no Hotel Premier, na Ponta D’Areia.

O secretário Antônio Nunes apresentou programas de governo que incidem diretamente nos negócios e reforçou que esse diálogo com os segmentos econômicos tem marcado a atual gestão. “A iniciativa privada tem uma participação colaborativa na formulação de políticas públicas que visam o desenvolvimento econômico do Maranhão. Isso é feito por meio de um diálogo franco e aberto em que compartilhamos, discutimos os investimentos e os gargalos que precisamos vencer, em conjunto, para recuperar a economia”, destacou o secretário.

Entre os exemplos, Nunes destacou o êxito da Caravana Empresarial ao prestar serviços e atendimentos especializados em vários municípios maranhenses. “Nunca na história se teve um evento em que o Governo do Estado se faz presente nos municípios para tratar diretamente com a classe empresarial. Inclusive oferecendo serviços, mostrando as ações que já fizemos, mas acima de tudo, ouvindo essa classe de empresários, estimulando o comércio local e promovendo o desenvolvimento nas regiões maranhenses”, pontuou Nunes.

Durante a explanação, o presidente da Jucema, Sérgio Sombra, fez uma rápida abordagem sobre os avanços da Junta Comercial, os resultados positivos que o órgão vem contabilizando e o impacto dessas ações para a classe empresarial. Segundo ele, a simplificação do registro mercantil viabilizada por uma série de medidas de modernização tem contribuindo para também estimular o ambiente de negócios no Maranhão.

“Esse trabalho reflete que estamos cientes do papel que os empreendedores exercem sobre a nossa sociedade e sobre a nossa economia. Não apenas gerando emprego e renda, mas na sociedade, gerando equilíbrio e gerando responsabilidade política”, reforçou o presidente.

A apresentação do presidente da Jucema foi focada no programa Juros Zero e os efeitos práticos do programa. Lançado há um mês, o Programa gerou até o momento R$ 1.861.700 referentes a 96 operações de crédito para empresários de todas as regiões do estado. “O empréstimo será liberado em parcela única. O empresário pagará à instituição financeira credora a parcela mensal do empréstimo. Comprovada a adimplência, sem atraso, o Governo do Estado devolverá ao empresário – mediante crédito em conta – o valor dos juros remuneratórios pagos na prestação do período”, esclareceu Sérgio Sombra.