Pacientes referenciados pelo Ninar serão atendidos na nova Casa de Apoio

De Barra do Corda, Janaína de Sousa, mãe de Ayla Teixeira Lopes, de um ano e dois meses, vem mensalmente a São Luís para cumprir a agenda de tratamento da filha no complexo hospitalar do Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), no Hospital Dr. Juvêncio Mattos, em São Luís.

O tratamento associado ao acompanhamento multiprofissional no Ninar vem colaborando com o desenvolvimento de Ayla Teixeira Lopes. Mas, para Janaína de Sousa, mãe em tempo integral, que se mantém com recursos de programas sociais, não é fácil pagar os custos com pensão, local que fica hospedada e, com gastos em média de R$ 40 por dia, sem contar os gastos complementares.

Com o novo propósito empregado pelo governador Flávio Dino à antiga “Casa de Veraneio do Governo”, agora, a Casa de Apoio do Projeto Ninar, a partir de abril, pacientes com problemas de neurodesenvolvimento, a exemplo dos casos de microcefalia, poderão contar com os alojamentos, estrutura e acompanhamento multiprofissional, desde que sejam referenciados pelo Ninar. “Vai ser muito bom. Mais tranquilo para nós”, comemorou Janaína de Sousa, mãe de Ayla e Lana, de 3 anos.

Já o dia a dia de Maria Valentina da Silva Lopes, de um ano e dois meses, diagnosticada com microcefalia, inclui consultas, reabilitação, medicação. A pequena, que mora na cidade de Codó, é cercada de mimos e cuidados pela mãe, Adriana da Silva, e dos três irmãos.

Desde os dois meses de vida, Maria Valentina é assistida pelos profissionais do Ninar. “Antigamente ela não conseguia ficar sentada. Minha filha já melhorou 100%. Com a nossa ajuda, ela já fica sentadinha e interage”. Os resultados apontados, segundo ela, foram colhidos pela disciplina do tratamento e da atenção cuidadosa dos profissionais.

“Eu não tenho onde ficar em São Luís. Tudo fica mais difícil assim”, disse Adriana da Silva, que espera usufruir, no futuro, dos serviços da Casa de Apoio do Ninar, enquanto acompanha cada nova etapa de avaliação e tratamento da filha, em São Luís.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, reiterou que com a conclusão da reforma da ‘Casa de Veraneio’, o serviço que será oferecido vai fazer a diferença na vida dos pacientes que precisam da assistência especializada. “A implantação do Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, o Projeto Pequeno Maranhense, e, agora, a Casa de Apoio do Projeto Ninar compõem um conjunto de ações de uma rede de atendimento voltada para a assistência e reabilitação, e, ainda, de estímulo a importância do pré-natal e aos cuidados específicos da fase da gravidez ao parto”, disse o secretário da Saúde, Carlos Lula.

Casa de Apoio

De consultas a reabilitação, de alojamento a estrutura de copa, a Casa de Apoio do Projeto Ninar funcionará em um terreno com 6.680,45 m². A casa, local dos alojamentos, conta com uma área de 564m², já os anexos da residência, 495,20m², área onde funcionará os consultórios, refeitório e áreas de apoio.

Ao todo, a Casa de Apoio do Projeto Ninar vai dispor de consultórios para atendimento multiprofissional, com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos, além de enfermeiros, psicólogos e psicopedagogos.