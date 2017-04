Pacientes que viviam isolados têm atendimento médico facilitado após entrega da Estrada do Arroz

Sair do isolamento, receber atendimento médico e transitar com segurança e agilidade. Esses são alguns dos benefícios que chegaram à Região Tocantina com a construção 11 quilômetros e recuperação dos 44 quilômetros da Rodovia Josimo Tavares (MA-386), mais conhecida como Estrada do Arroz. Entregue há menos de um ano, a importante e estratégica via passou a interligar, por asfalto, os municípios de Imperatriz, Cidelândia e povoados da região.

O investimento de R$ 55 milhões impulsionou a economia local e seguiu dando vez aos serviços efetivos de saúde e segurança, permitindo que ambulâncias e viaturas realizem os atendimentos. Francisca Feitosa, agente operacional de um posto de saúde próximo à MA-387, diz que a mudança trouxe grande impacto. “Agora, enfermeiros e médicos vêm aqui uma, duas vezes por semana. Antes eles nem vinham por causa da estrada. A ambulância chega mais rápido. Melhorou a saúde no geral”.

Novo ritmo de vida

Com a construção da estrada, o tempo gasto no deslocamento mudou o ritmo de vida na região. Os moradores das cidades vizinhas não precisam perder um dia inteiro de viagem para se deslocar, como conta a lavradora Maria das Graças da Silva, moradora de Olho D’água dos Martins, uma das comunidades contempladas pela pavimentação. “Com a estrada nova, a gente se desloca rápido, pois o máximo que gastamos para ir até Imperatriz, por exemplo, são 30 minutos”, diz Maria das Graças. “Se quiser comprar carne de manhã e levar para Olho D’água dos Martins, para servir no almoço do mesmo dia, dá tempo. Antigamente a gente passava quase um dia todo viajando para chegar a Imperatriz”, lembra.

Para a funcionária pública Nilcilene Maria da Silva, a pavimentação melhorou bastante o transporte público. “A rodovia está moderna. Antes, nós íamos a Imperatriz, mas não tínhamos horário para voltar. Os transportes não queriam vir para cá porque tinham prejuízo devido aos atoleiros. Agora a gente vai de Cidelândia a Imperatriz na hora em que precisa”, ressalta.

Além de Olho Dágua dos Martins, a reestruturação da Estrada do Arroz alcançou as pontes Cinzeiro I e II, no povoado Esperantina I. A obra incluiu interligações por pontes nos povoados de Cinzeiro I e II, Pequizeiro e São Feliz; e passagens de concreto sobre os rios Angical, Olho D’aguinha, Bom Jesus e Domingão. Foram recuperados, ainda, 70 quilômetros de estradas vicinais, do Centro de Imperatriz e da BR-010, que ligam as comunidades à Estrada do Arroz. A estrada também foi alargada de sete para 13 metros.