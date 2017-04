overno amplia rede assistencial no estado e discute resultados da execução orçamentária na Assembleia Legislativa

O relatório de execução orçamentária do Governo do Estado, na área da Saúde, no terceiro quadrimestre de 2016, foi apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), na tarde desta quinta-feira (6), em audiência pública na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

“Mais do que uma imposição legal, isso é um princípio do Governo do Estado, norteado pelo nosso governador Flávio Dino, que sempre defende que quanto mais transparência, melhor. A transparência é um dos principais instrumentos de controle”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

O cenário nacional de saúde e o contexto nacional de uso de recursos públicos foram analisados pelo gestor estadual de saúde, nos anos 2015 e 2016, sendo classificados como anos trágicos, em que a economia brasileira caiu, por dois anos seguidos, muito fortemente. “Esse cenário não era visto no Brasil, pelo menos, desde a década de 1930, da época da grande depressão dos anos de 1929 e 1930”, avaliou o secretário Carlos Lula.

Para o gestor estadual, 2017 aparenta ser um ano de crescimento ainda muito tênue ou ainda, mais vez, em um contexto de crise. “Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, o Brasil registrou a perda de 23 mil leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) em cinco anos. Na região Nordeste foram fechados mais de 13 mil leitos de internação e no nordeste, quase 7 mil leitos de internação”, disse.

No estado, os investimentos em saúde pelo Governo ampliaram a rede de assistência oferecida a população, apresentando crescimento do número de leitos de internação e de serviços, no fluxo contrário do cenário nacional. Os leitos das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) subiram de 408, em janeiro de 2014, para 507, em janeiro de 2017, aumento de 24,2%.

“No Maranhão, pelo contrário, a gente cresceu no quantitativo de leitos de internação, principalmente em relação ao Governo do Estado. Em janeiro de 2015, nós tínhamos 210 leitos pediátricos. Hoje, estamos com 242, um aumento de 15%. Temos mais 20 leitos em expansão, cuja obra vai iniciar no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos. O quantitativo vai para 262 leitos.

O número de leitos cirúrgicos era de 340 em 2015. Hoje, temos 685 leitos cirúrgicos no âmbito do governo do estado. Mais do que o dobro de leitos de cirurgia”, ressaltou o secretário Carlos Lula. Em relação ao cálculo do percentual mínimo a ser aplicado em serviços públicos de saúde, em 2003, o Governo gastava 7,98% com saúde. Entre os anos de 2005 e 2016, saiu do patamar de R$ 442.486.427,11 para R$ 2. 015.205.683,12. O investimento atingiu 12,31% em 2016.

Foram realizadas 70 auditorias, que apresentaram como recomendações o cumprimento da meta pactuada para assistência ambulatorial e de internação hospitalar, atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) continuamente, adequação do perfil mínimo de a assistência a ser oferecido pelo município, a exemplo do cumprimento do seu atendimento, conforme estabelecido em resolução da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB).

O deputado Levi Pontes, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Maranhão, parabenizou a forma democrática da atuação da gestão estadual. “O governador tem administrado esse estado de forma democrática e republicana”, destacando, ainda, que apesar do quadro de dificuldade, o governador é o mais bem avaliado no país.

Novos hospitais

Os cinco hospitais inaugurados em um ano realizam a cobertura de 142 municípios: Hospital Regional de Pinheiro – Dr. Jackson Lago, Hospital Macrorregional de Caxias – Dr. Everaldo Aragão, Hospital Macrorregional de Imperatriz – Dra. Ruth Noleto, Hospital Macrorregional de Santa Inês – Dr. Tomás Martins e Hospital Regional de Bacabal – Dra. Laura Vasconcelos. Os novos hospitais geram um gasto de cerca de R$ 20 milhões por mês.

Para aumentar a per capta do estado, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula enfatizou o papel da bancada maranhense na interlocução com o Ministério da Saúde, a exemplo do ato recente, em Brasília, para corrigir distorções na área. “A gente tem que urgentemente aumentar nossa per capta, sobretudo com ajuda de vossas excelências. Nós já passamos da per capta de R$ 137,00 para R$ 159,00. Nosso objetivo é chegar, pelo menos, a média do Brasil que é de R$ 194,00”, ressaltou Carlos Lula.

Participaram também da audiência pública, os deputados Fábio Braga, Cabo Campos, Francisca Primo e Stênio Resende, além de técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Fala deputado!

“Por que não se ingressa com alguma medida, com alguma ação, que pudesse na esfera judicial tentar resolver esse problema [valor da per capta de R$ 159,00], que realmente é uma injustiça muito grande com o estado do Maranhão?!”, Bira do Pindaré

“Nós sabemos que as dificuldades financeiras são muitas, assistindo a um jornal nacional, todos os dias relatos de hospitais fechando, diminuindo os atendimentos em todos os estados, ao contrário do que estamos assistindo no Maranhão, que tem a entrega de unidades, expansão dos atendimentos e dos hospitais regionais”, Valéria Macedo.

“Constatei a evolução da saúde. Sem dúvida nenhuma, as nossas reuniões de apresentação de relatórios de execução orçamentária da saúde tem se transformado em um fórum de debates de saúde pública do estado do Maranhão”, Antônio Pereira.