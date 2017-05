Ouvintes aprovam programação da Nova 1290 Timbira

As mudanças na programação da Rádio Nova 1290 Timbira caíram no gosto do ouvinte. A Timbira estreou nova fase na última ça-feira (2). Depois de 75 anos de muita história, mas pouco investimento das gestões passadas, a emissora pública, primeira do Maranhão, iniciou um novo momento da radiocomunicação do estado.

A rádio apresentou nova grade de programas e locutores de renome no estado como José Raimundo Rodrigues, Silvan Alves, Ivson Lima e muitos outros que já fazem parte da história da Rádio Timbira. O número 1290 faz referência à frequência AM da emissora, velha conhecida dos ouvintes do rádio maranhense, mas que ficou 20 anos abandonada, sendo resgatada e valorizada pela gestão Flávio Dino.

“Sou ouvinte de rádio há muitos anos, sempre acompanhei rádio AM e tenho um carinho especial pela Timbira. Desde que comecei a acompanhar, sempre gostei dos programas e faço questão de continuar acompanhando”, conta José Ribamar Dias Alves. Ele diz que os novos nomes da programação atraem a atenção dos ouvintes. “Eu sou um garimpeiro de rádio, sempre ouço muitos programas e gosto muito de grandes nomes como Gilberto Lima e Marcus Saldanha, que agora se juntam ao campeão de audiência Silvan Alves. A nova programação está muito boa e só tem a crescer”, conta o artesão de 60 anos.

Outro ouvinte que aprovou a mudança foi Antônio José Ramos, o Anjoram: “Eu passo boa parte do meu dia ouvindo rádio. Sempre que posso, sintonizo na 1290 para saber das notícias sobre política. São 25 anos de ouvinte das rádios maranhenses e acredito que a Timbira vem se renovando nos últimos anos”. O servidor público aposentado, que faz questão de participar dos programas mandando mensagens de texto e áudio, destaca “os grandes nomes do rádio no comando dos programas e uma programação maravilhosa. O Governo do Estado está de parabéns por essa mudança na Timbira, a direção da rádio tem feito um trabalho muito bom”, completa Anjoram.

Via Satélite

Uma das principais novidades é a transmissão simultânea, via satélite, do Jornal das Onze para uma rede de aproximadamente 40 rádios. A transmissão em rede democratiza a comunicação e permite que a Timbira leve a informação para todas as regiões do estado.

Multiplataforma

A estreia da nova programação é acompanhada por um novo portal, focado em material multimídia com atualizações permanentes e instantâneas nas redes sociais da Timbira. A emissora também se prepara para migrar para a FM, dentro do plano de expansão de qualidade e de audiência.