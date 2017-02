A Ouvidoria da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) atendeu, em 2016, mais de 1.400 manifestações por meio dos Sistemas e-Ouv e e-SIC. Os dados foram apontados através de relatório anual elaborado pelo setor, como forma de utilizar os diversos tipos de manifestações dos usuários destes canais como vetor para as políticas públicas executadas pela Secretaria.

A ouvidora da Seduc, Samira Simas, explica o importante papel que as ouvidorias do Estado vêm desenvolvendo, indo além do atendimento ao cidadão, mas também contribuindo com os órgãos no sentido antecipar a solução de problemas futuros. “O papel da ouvidoria é melhorar o acesso à informação, agregando transparência e qualidade ao serviço público. Aliado a isso, temos buscado apresentar aos diversos setores que compõem a Seduc quais áreas e questões merecem atenção prioritária, para atender da melhor forma o cidadão maranhense”, destacou.

Implantado no ano passado, o E-Ouv (Sistema Unificado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual) é um canal informatizado, que funciona 24h, onde o cidadão pode fazer solicitações, denúncias, enviar sugestões, reclamações e elogios, além de acompanhar o andamento de manifestações já cadastradas. Para utilizar o sistema, não é necessário se cadastrar.

O Maranhão foi o primeiro estado brasileiro a implementar uma ferramenta de ouvidorias a partir da cessão do código-fonte do Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv), criado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU).

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) possibilita que qualquer pessoa, física ou jurídica, solicite informações aos órgãos e entidades do Executivo Federal, além de acompanhar o prazo e receba a resposta da solicitação. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia.

Na Seduc, o cidadão pode solicitar a informação diretamente na sala da Ouvidoria, nos guichês de atendimento instalados no Viva Cidadão ou de qualquer lugar do mundo, por meio da internet, no sistema eletrônico. Uma vez recebido um pedido de informação, o Poder Público deve autorizar ou conceder acesso imediato à informação pública.

Crescimento no atendimento

Somente em janeiro de 2017, a Ouvidoria da Educação já registrou 225 atendimentos por meio do e-Ouv e do e-SIC. De maneira proporcional, os dados apresentam um crescimento no número de atendimentos prestados pelo setor.

Além de atendimento pelos sistemas, a Ouvidoria da Educação recebe solicitações por meio de telefone, e-mail, manifestações presenciais, com o intuito de dar mais comodidade aos cidadãos maranhenses.