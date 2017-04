Órgãos do Governo do Estado não terão expediente nesta sexta-feira (21)

O Governo do Maranhão informa que nesta -feira (21), não haverá expediente nos órgãos públicos estaduais, em virtude do feriado nacional de Tiradentes. A medida será obedecida por todos os órgãos do Estado, com exceção daqueles que prestam serviços considerados de natureza essencial.

O calendário de feriados e pontos facultativos da administração pública estadual de 2017 é estabelecido pelo Decreto nº 32.554, de de 2016e deve ser observado pelos órgãos da Administração Estadual, incluindo as Autarquias e Fundações Públicas.