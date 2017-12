Organizadora do concurso da PM esclarece que são falsas as informações sobre suposto vazamento da prova

A banca organizadora do concurso da Polícia Militar do Maranhão, que aplica as provas neste domingo (17), divulgou comunicando esclarecendo que são falsas as informações circulando em redes sociais sobre o suposto vazamento do conteúdo do exame. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) diz que se trata de uma tentativa de tumultuar o concurso.

Trata-se de um documento falso, sem nenhuma correspondência com a realidade. “O Cebraspe repudia as informações veiculadas em grupos de Whatsapp de que as provas para o concurso público para a Polícia Militar do Estado do Maranhão (PM/MA), que ocorrerão neste domingo (17/12), teriam sido vazadas”, afirma a banca.

“Trata-se de mais uma tentativa de tumultuar o certame, que vem transcorrendo normalmente e cuja aplicação será realizada de acordo com os padrões de segurança e excelência deste Centro”, acrescenta a banca.

Locais de prova

Os candidatos do concurso público da PM já podem consultar o local das provas objetivas no site: https://www.security.cespe.unb.br/PM_MA_17/localHorario_ProvasObjetivas.

As provas objetivas para os cargos de nível superior terão a duração de 3 horas e 30 minutos. Elas serão realizadas às 8 horas (horário local). Já as de nível médio terão igual duração, mas começam às 15 horas (horário local).

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no mínimo uma hora antes do início do exame. É preciso levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e o documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos (tais como celulares e mp3), relógio, óculos escuros, chapéu, embalagens e outros materiais. Para ver a íntegra dos itens proibidos, acesse o endereço: http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17/arquivos/ED_6_PM_MA_2017___LOCAIS.PDF.

O concurso oferece 1.214 vagas nas carreiras de soldado e tenente, com exigência de níveis médio e superior, respectivamente.