Ordem de serviço para reforma do prédio da Jucema é assinada durante celebração de 80 anos do Iphan 

O antigo prédio sede da Junta Comercial do Maranhão (Jucema) que fica localizado na Praça Dom Pedro II, Centro Histórico de São Luís, será totalmente reformado e restaurado no prazo máximo de 360 dias. A ordem de serviço foi assinada na manhã desta sexta-feira, 13, durante evento comemorativo dos 80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Na ocasião, o Iphan assinou também ordem de serviço da reforma do Centro Artístico Operário Maranhense, representado no ato pela presidente Vera Jordão.

A obra faz parte faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas que irá realizar intervenções em um total de 44 prédios inseridos no conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís.

“Este é um anseio antigo e muito aguardado pela Junta Comercial. É revigorante saber que em breve nossos clientes terão mais conforto, mais espaço e mais comodidade. Além disso, nos alegra muito a notícia de que o prédio será reintegrado ao conjunto arquitetônico de São Luís. Um avanço para a Jucema, um presente para os cidadãos que buscam os nossos serviços e para o Centro Histórico que ganhará mais um prédio revitalizado. É vida, movimento e segurança para um local que precisa ser mais do que um espaço exclusivo do turista, ele precisa estar inserido no dia a dia do ludovicense e, consequentemente, dos nossos clientes”, reforçou o presidente Sérgio Sombra.

Para o superintendente do Iphan a reforma é uma conquista que consolidará resultados muito positivos não apenas para os que utilizam os serviços da Junta Comercial, mas para o Centro Histórico como um todo. Ele detalhou as obras de restauração que serão executadas pelo Instituto do Patrimônio ao longo de 2017 e ressaltou que todos os avanços estão sendo possíveis graças à união de esforços do Iphan, Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís. “Os contratos assinados hoje são respostas positivas à sociedade de que estamos trabalhando com afinco para prestar serviços de qualidade”, endossou Maurício Itapary.

O representante da empresa responsável pela obra, Gerôncio Verde, explicou que o início da reforma se dará o mais rápido possível e que todos os esforços serão empreendidos para que os serviços sejam totalmente concluídos dentro do prazo. “Daremos toda celeridade para cumprir o prazo e devolver à Junta Comercial do Maranhão o seu patrimônio pronto para servir os maranhenses”.

O ato teve a participação do superintendente do Iphan no Maranhão, Maurício Itapary, do presidente da Jucema, Sérgio Sombra, e do representante da empresa responsável pela obra, Gerôncio Verde.

Novos projetos

Além dos diversos serviços e procedimentos relacionados ao Registro Mercantil, a nova sede contará com dois novos projetos: um Museu para exposição de documentos que narram a história do registro mercantil no Estado; e um Centro Empresarial , um espaço que oferecerá informação, orientação e serviços de forma integrada, objetiva e simplificada para quem desejar sair da informalidade ou melhorar seu pequeno negócio.

Sobre o prédio

Datado de 1824, com arquitetura civil portuguesa, o sobrado é fruto do primeiro apogeu econômico do Maranhão, fomentado pela Companhia de Grão Pará e Maranhão. É, inclusive, o único a ter tombamento individual pelo Iphan, em 1961, por representar peça fundamental para o entendimento da evolução urbana da cidade de São Luís, ao ter abrigado em suas dependências uma senzala urbana. “É um prédio antigo com grande valor histórico, tombado pelo Iphan, e que precisa de cuidados para recuperar as condições estruturais, e principalmente, garantir o conforto de quem precisa dessa importante instituição todos os dias”, completou o presidente Sérgio Sombra.