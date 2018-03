Operadora Azul pretende incluir Balsas na rota de voos do Maranhão

Os investimentos do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia (Seinc), na restruturação dos aeroportos do Maranhão já começaram a surtir efeitos. A operadora Linhas Áreas Azul, anunciou que pretende incluir a cidade de Balsas, localizada na região Sul, na rota de voos da companhia.

A informação veio logo após o aeroporto ter sido entregue com a pista totalmente reformada e sinalizada. De acordo com o secretário Simplício Araújo, titular da pasta da Seinc, as ações de reestruturação dos aeroportos do Maranhão, atraem investimentos, fomentam o turismo e contribuem em diversas ações.

“O comunicado da Azul, reforça que estamos no caminho certo. Com o início da operação em Balsas, teremos uma série de retornos para a cidade e para todo o Estado”, avaliou Araújo.

No comunicado, ainda não foi divulgado o início das operações. Além de Balsas, mais 32 cidades podem receber voos nos próximos anos.

Mais desenvolvimento

Além de Balsas, recentemente foi entregue o aeroporto de Bacabal, que estava interditado desde 2008 por inadequações, recebeu serviços de manutenção preventiva e corretiva, além de uma série de melhorias estruturais executadas pelo Governo do Estado e agora atende as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Para as obras na estrutura de apoio, sinalização horizontal da pista, áreas verdes e manutenção de cerca patrimonial, o Governo investiu mais de R$ 500 mil, vindos do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Maranhão (FDI).

Em Carolina, município estratégico para cadeia turística maranhense, já foram realizados serviços de manutenção do terminal de passageiros, das cercas e áreas verdes visando a segurança do aeródromo, além do recebimento de um carro contra incêndio de aeródromo (CCI) no valor de R$ 1,5 milhão entregue pela SAC, e cessão de um prédio dentro do sítio aeroportuário para a instalação de uma Companhia do Corpo de Bombeiros, já entregue pelo governador Flávio Dino.

Mais reformas

Atualmente, a Seinc está reformando os aeroportos de Colinas e Santa Inês. Em ambos os locais, estão sendo realizados serviços de cerca, manutenção de áreas verdes, e reforma do terminal de passageiros.