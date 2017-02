Operações da Polícia Militar reduzem violência na área central de São Luís

“A região do centro melhorou muito, quem mora aqui sabe que mudou. Agora podemos chegar e sair de casa mais tranquilos. A presença da polícia tem sido constante aqui na área. Estão de parabéns”. A afirmação é do balconista Raimundo Santos Filho, que mora nessa área de São Luís, e foi abordado durante a Operação Saturação, realizada pela Equipe Tornado, do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Criada em maio de 2016, a Tornado conta com quatro equipes que se dividem em barreiras da Operação Saturação e em auxílio durante as ações atendidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

O serviço de segurança na área central de São Luís é de responsabilidade do Comando de Policiamento de Área Metropolitana, o CPAM I, que realiza operações diuturnamente. “Cobrimos uma grande área da Ilha de São Luís e estamos tendo êxito”, afirmou o comandante do CPAM I, coronel Pedro Ribeiro. Em janeiro deste ano, foram apreendidas mais de cem armas durante cerca de 40 mil abordagens realizadas pelo CPAM I.

O CPAM I é responsável pela redução dos índices de criminalidade nas áreas do 8º e 9º Batalhão da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), Companhia de Polícia de Turismo (CPTur), Unidade de Segurança Comunitária (USC) Vila Luizão e da Companhia de Guarda do Palácio (CPGP). “Só este mês, por exemplo, foram realizadas 40.059 abordagens, que resultaram em 109 boletins de ocorrência, 138 conduções a delegacias, 20 flagrantes, recuperação de cinco veículos e cumprimento de cinco mandatos de prisão”, enumera o comandante do CPAM I.

Para o bancário Wagner Melo, morador do Centro de São Luís, muita coisa mudou com o início das operações da Polícia Militar. “Tenho percebido a mudança aqui na área. Vejo as operações acontecerem constantemente e percebo que contribuem para a segurança no bairro, inclusive no trânsito”. A dona de casa Solange de Fátima, que trafegava de moto quando foi abordada pela barreira montada pela equipe Tornado, não se incomodou em parar a viagem. “Da mesma forma que eles param os corretos, vão parar quem quer fazer algo errado e isso serve para a segurança de todos”, disse enquanto aguardava a averiguação dos documentos da moto.

O subtenente Chagas, do 9º Batalhão, explica que as operações na área são realizadas por várias frentes. “Do mesmo jeito que paramos ônibus e motos, também paramos ciclistas e pedestres. O importante é garantir que nada passe batido pelas operações”.

Averiguação de documentos

Além de revistar os veículos e pedestres, as operações realizadas pelo CPAM I também averiguam a documentação de motos e veículos, onde são conferidas a vigência dos documentos dos motoristas, os números de chassis e os lacres das placas, tudo para garantir que nenhum veículo roubado ou clonado passe pela diligência.

Zequinha Mota é motorista e aprova a realização das operações. “É sempre bom ver a polícia na rua, fazendo nossa segurança e zelando pela comunidade”. Os policias militares foram responsáveis pela retirada de circulação de mais de 160 cigarros de maconha e papelotes de maconha; pedras e petecas de crack, 147 frascos de loló e de quantidade relevante de cocaína.