Operação pré-carnaval intensifica presença das polícias em locais de festa

Ação integrada das forças de segurança vai envolver policiais militares, civis e bombeiros para garantir segurança durante as prévias carnavalescas

Para garantir a segurança e tranquilidade dos brincantes durante os dias de pré-carnaval de São Luís, as forças de segurança montaram uma operação especial para os principais pontos de folia. Para a área central de São Luís, a exemplo do que foi realizado no réveillon, a Companhia de Policiamento Turístico Independente (CPTur) vai receber o apoio de policiais do Batalhão de Choque, Cavalaria, Batalhão Tiradentes, Esquadrão de Moto e do Grupo Tático Móvel, no serviço de segurança nos circuitos de folia da Madre Deus e Rua do Egito.

“Estamos vindo de uma grande participação das forças de segurança durante a operação de fim de ano, quando nenhuma ocorrência foi registrada no circuito oficial. Tivemos a presença forte de todas as polícias na Praça Nauro Machado, Praça da Lagoa da Jansen e Avenida Litorânea e vamos trabalhar para repetir isso no pré e também durante o período carnavalesco”, explicou o coronel Pedro Ribeiro, responsável pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM I).

“Já no Cohatrac, outro local de grande concentração de blocos de rua durante o pré-carnaval, a segurança também será reforçada com o auxílio dos batalhões da região, sempre realizando rondas a pé e com assistência das novas viaturas e motocicletas entregues pelo governador Flávio Dino, no processo de reaparelhamento do sistema de segurança pública estadual”, informou o comandante.

Planejamento

Para maior efetividade das ações, as forças de segurança se reuniram com os responsáveis pela realização de blocos carnavalescos e estabeleceram algumas normas que nortearão horário, altura do som e o uso ou não de carro de som nas áreas residenciais. “Nós nos reunimos com os organizadores para alinharmos as questões de segurança, vistoriar os locais e alinhar horários das brincadeiras. Isso faz com que o período seja mais agradável para foliões, organizadores e policias”, declarou o coronel Pedro Ribeiro.