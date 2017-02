Operação ‘Férias em Trânsito’ da CPRv em parceria com Detran recupera nove motos roubadas

Durante todo mês de janeiro a Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (CPRv), em parceria com o Detran, realizou a Operação ‘Férias em Trânsito’ em doze cidades maranhenses. Durante a operação foram recuperadas nove motocicletas com restrição de furto/roubo, além de 272 veículos removidos por infrações de trânsito e uma condução ao Distrito Policial pelo crime de alcoolemia.

Segundo o capitão Rômulo Reis, subcomandante da CPRv, o policiamento nas cidades visava a efetiva fiscalização de trânsito, por meio de equipes volantes do Grupo Tático Rodoviária (GTR), equipadas com sistemas móveis, onde todos os veículos eram abordados com o uso das técnicas de identificação veicular e documental. Foram recuperados nove veículos com restrição de furto e roubo.

Outra ação dos policiais foi a educação do trânsito por meio da distribuição de materiais educativos com dicas de segurança e sobre o uso do álcool na direção de veículos.

Segundo o major Wallace Amorim, comandante da CPRv, o objetivo da operação que foi dividida em doze operações nas rodovias estaduais e na área urbana, é garantir a ordem pública no trânsito, evitar acidentes e impedir que motoristas, sob efeito de álcool e não habilitados, trafeguem nas vias urbanas e rurais do Maranhão.