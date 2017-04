Operação Batismo’ notifica postos de combustíveis em Barra do Corda

O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon/MA) deu seqüência a “Operação Batismo”, desta vez em Barra do Corda. Um total de 29 postos foram notificados na cidade para justificar os reajustes superiores ao acréscimo de 1% de ICMS. A Operação conta com a parceria da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) e da Polícia Militar.

Apesar do reajuste da alíquota (de 25% para 26%) representar um acréscimo de menos de R$ 0,04 (quatro centavos), o Procon/MA irá apurar aumentos de até R$ 0,30 (trinta centavos) nestes postos.Se considerarmos um litro de gasolina a R$ 3,6140, uma alíquota de 25% fica com o valor de 0,9035. Por sua vez, a alíquota de 26% aprovada corresponde a 0,9396 – ou seja, um aumento menor que 4 centavos.

De acordo com o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, de 2016 até agora 188 postos já foram fiscalizados. “Com a ‘Operação Batismo’, seguiremos firmes no combate aos preços abusivos, à clandestinidade e à revenda de combustíveis adulterados em prol da melhoria do serviço em todo o Estado”, garantiu o presidente.

Segundo o coordenador do Procon/MA em Barra do Corda, Salatiel dos Santos, a fiscalização é importante para informar aos consumidores sobre os preços e a qualidade dos combustíveis comercializados na cidade, aumentando o poder de escolha na hora da compra e alimentando a livre concorrência.

De acordo com o Artigo 39, incisos V e X do Código de Defesa do Consumidor, elevar preços de produtos e serviços sem justa causa se configura como prática abusiva.Os postos deverão apresentar planilhas de custos justificando os preços praticados em até 10 dias, sob pena de incorrer no crime de desobediência, nos termos do Artigo 330, do Código Penal, ficando sujeitos às sanções administrativas e criminais cabíveis.Operação Batismo

Somente em 2017, A “Operação Batismo” já fiscalizou 87 postos de combustíveis em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Miranda do Norte, Pinheiro, Bequimão, Milagres do Maranhão, Peri Mirim e Chapadinha, entre os dias 15 e ço. Nesta fase, três postos foram lacrados e dois autuados por irregularidade quanto aos materiais necessários para o teste de qualidade ou ao horário mínimo de funcionamento. A operação continuará fiscalizando postos em todas as regiões do Estado.

Direitos do consumidor

Vale lembrar que o consumidor tem direito a solicitar o teste de qualidade em qualquer posto, antes ou depois do abastecimento. Caso suspeite de qualquer desrespeito aos seus direitos, o consumidor pode realizar denúncia por meio do aplicativo, site ou em qualquer unidade física do Procon/MA.

BOX:

Postos notificados em Barra do Corda:

Posto C. T. Santos Combustíveis: localizado no bairro Trizidela;

Posto America: localizado no bairro Altamira;

Posto L. W. de Alencar Mendes & Cia LTDA: localizado no bairro Altamira;

Posto São Jorge: localizado no bairro Cajazeira;

Posto Carreteiro Alvorada: localizado no bairro Trizidela;

Posto Dizzo: localizado no bairro Trizidela;

Posto Serv Center Ayrton Alencar: localizado no bairro Altamira;

Posto Felipe: localizado no bairro Centro;

Posto Real: localizado no bairro Altamira;

Posto Auto-Posto Princesa do Sertão: localizado no bairro Altamira;

Posto Ideal Auto Posto: localizado no bairro Trizidela;

Posto Canadá Logradouro: localizado no bairro Vila Canadá;

Posto Free Center Alvorada: localizado no bairro Altamira;

Posto Barra do Corda: localizado no bairro Trizidela;

Posto Almeida: localizado no bairro Trizidela;

Posto Auto Posto Erika: localizado no bairro Trizidela;

Posto Pacheco: localizado no bairro no Setor Aeroporto;

Posto Serv Center Ayrton Alencar: localizado no bairro Centro;

Posto Almeida III: localizado no bairro Altamira II;

Posto Santana: localizado no bairro Trizidela;

Posto Auto Posto Caneco do Barro Branco: localizado no povoado Barro Branco, na Zona Rural de Barra do Corda;

Posto DR: localizado no bairro Vila Sampaio;

Posto Nosso Posto: localizado no bairro Cohab;

Posto Santa Inez: localizado no Povoado Escondido, na Zona Rural de Barra do Corda;

Posto Andrade: localizado no bairro Cohab