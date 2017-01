Oficina de Avaliação destaca avanços conquistados na área socioassistencial do Maranhão

Os avanços na área da Assistência Social no Maranhão foram destacados na tarde desta quinta-feira (19), na Oficina de Avaliação do Exercício de 2016, realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), órgão responsável pela execução das políticas públicas na área. A construção de equipamentos sociais importantes como os Centros de Referências de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) foram apontados como os principais feitos responsáveis pelo fortalecimento da área social no Estado.

A Oficina de avaliação do Exercício de 2016 e Planejamento das Ações do Exercício de 2017 foi coordenada pela Secretaria Adjunta de Assistência Social (SAAS) da Sedes e contou com a participação de representantes de todos os setores do órgão. Os gestores apresentaram as principais ações realizadas em suas respectivas áreas de atuação e que contribuíram para o desenvolvimento da política de assistência social no Estado.

Além da implantação de 78 equipamentos sociais de Cras e Creas em dezenas de municípios maranhenses, a secretária-adjunta da SAAS, Célia Salazar, destacou também outras ações essenciais para os avanços conquistados na área. Entre as ações destacadas pela gestora estão ainda a qualificação de 1700 trabalhadores da área da Assistência Social, por meio do Programa Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS).

Através do CapacitaSuas, profissionais que atuam no âmbito dos Cras, Creas, Centros Pop, Serviços de Acolhimento Institucional e Serviços Volantes foram capacitação para atuarem na área e prestar serviço com mais qualidade. “O público-alvo principal das ações no setor são os cidadãos e as famílias maranhenses em situação de vulnerabilidade social, o que requer um atendimento qualificado de modo que os serviços prestados atendam aos pressupostos dos programas sociais implementados pelo governo”, afirmou Célia Salazar.

Ainda conforme a secretária adjunta, ações como o cofinanciamento realizado pelo Governo do Estado a alguns municípios, na complementação de recursos para ações nas áreas da proteção básica e assistência especial, como por exemplo, atividades de medidas socioeducativa em meio aberto voltadas a adolescentes em conflito com a lei, também contribuíram para o avanço conquistado na área socioassistencial.

Durante a Oficina de Avaliação 2016, foi dado destaque também à realização do Diagnóstico Socioterritorial do Maranhão, estudo desenvolvido pela Sedes com o objetivo de conhecer a realidade social concreta de cada município maranhense, a partir da leitura dos territórios, dos microterritórios ou outros recortes socioterritoriais que possibilitaram identificar as necessidades e as principais problemáticas sociais vivenciadas por cada um deles.

De acordo com Célia Salazar, o Diagnóstico Socioterritorial mapeou todos os serviços ofertados pela rede de assistência social do Estado, as principais dificuldades enfrentadas pelos municípios nas áreas e outros fatores que vão nortear o planejamento das política públicas voltadas à área. Subsidiará ainda a elaboração dos principais instrumentos de gestão na área social, que são o Plano Estadual de Assistência Social e as políticas públicas na área.

“Para se instituir esses instrumentos de gestão, conforme exige o Sistema Único de Assistência Social, faz-se necessário que tenhamos um diagnóstico que nos apresente os indicativos da atual situação do Estado em relação à assistência social. A partir desse diagnóstico podemos reformular, aprimorar e atualizar esses instrumentos de gestão, para melhor atendermos às necessidades de cada território maranhense, na área social”, concluiu Célia Salazar.