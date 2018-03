Ocorrências em coletivos na Região Metropolitana de São Luís reduziram 25% em fevereiro deste ano

A Polícia Militar realizou mais de 2,2 mil abordagens a ônibus, em fevereiro deste ano. O número é 55% maior, se comparado ao mesmo período de 2017. A produtividade resultou na diminuição das ocorrências a coletivos em 25%, segundo dados do Sistema de Informação (Sigo), que tem base em estatísticas do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Maranhão (STTREMA). As ações integram a operação Busca Implacável, realizada pelo Batalhão Tiradentes.

No comparativo entre os anos 2015 e 2017, coletados com o STTREMA, também houve queda nos assaltos a ônibus. Foram 662 ocorrências em 2015, que no ano seguinte, diminuíram em 9%, quando 603 casos foram registrados. A queda se manteve em 2017, com 580 registros, representando 3,8% menos casos, em comparação a 2016. “Os números mostram a importância das ações especializadas e ostensivas do Batalhão no controle a este crime”, reiterou o tenente-coronel Raimundo Andrade.

“O objetivo da operação é impedir assaltos a ônibus e garantir a segurança de quem utiliza o serviço público”, destaca o comandante geral do Batalhão Tiradentes. A ação consiste na presença do policial nos coletivos para vistoria e monitoramento, priorizando pontos com maior demanda de ocorrências. Além das abordagens a pessoas, a polícia realiza condução, prisão de suspeitos e apreensões de drogas e armas, se for o caso. No período somaram 2.223 abordagens a ônibus.

O aumento nas abordagens vem ocorrendo gradativamente, após novo planejamento das atividades que tem como foco o alcance de demanda estipulada pelo comando da operação. Cada equipe de policiais realiza 10 abordagens a coletivos diariamente e são premiados pela meta concluída a cada trimestre. “Uma medida de estímulo ao trabalho e empenho dos nossos policiais, merecidamente”, reforça o tenente-coronel Andrade.

O comandante geral do Batalhão Tiradentes enfatizou ainda o “apoio irrestrito do governador ao grupamento, aumentando o número de veículos e dotando a unidade de equipamentos para combate a este crime”. São 170 policiais, 30 motos e cinco viaturas que atuam como apoio. O Batalhão está localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, e atende ao bairro e demais regiões do entorno.