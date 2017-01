Obras na Vila Gorete e Vila Veleiros resgatam qualidade de vida de moradores e geram empregos

“Isso aqui está sendo a realização de um sonho. Um sonho que não é só meu, mas também dos meus netos e de dezenas de famílias que aqui residem. Antes morávamos à beira da lama, do lixo, do esgoto a céu aberto. A área era escura, o que acabava se tornando perigoso. Agora a gente tem saneamento”, relata a aposentada Maria da Paz, de 73 anos, moradora da Vila Gorete. Ela, assim como os demais moradores, está extremamente feliz com as obras realizadas pelo Governo do Maranhão a partir dos recursos do PAC Rio Anil.

Além dos benefícios para melhoria da qualidade de vida dos moradores região da Vila Gorete e Vila Veleiros, onde estão sendo realizadas as obras, mais de 300 empregos foram gerados de forma direta e indireta, inclusive com a incorporação de mão de obra da própria comunidade. Todo esse trabalho, que envolve um conjunto de obras em uma área de mais de 16 mil metros, está sendo coordenado pela Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid). O valor da obra do PAC Rio Anil é de R$ 5,2 milhões.

Para José de Nazaré, que mora na região e está trabalhando como pedreiro na obra, o trabalho é uma oportunidade tanto de geração de renda quanto de orgulho em colaborar com a comunidade. “Estou satisfeito demais por poder colaborar com o crescimento dessa comunidade. Além de levar felicidade para todas essas famílias, eu garanto o meu sustento e da minha família. Eu vejo de forma esperançosa o ano de 2017, principalmente porque essa obra tem muito serviço para fazer”, comenta.

Seu Manoel Serra Nogueira, de 61 anos, que também trabalha como pedreiro na obra, conta que o emprego surgiu na hora certa. “Quando vamos ficando mais velhos não é tão fácil se conseguir emprego, mas aqui me deram a oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. Agora é se esforçar para se manter empregado por bastante tempo”, enfatiza.

A previsão de entrega da obra é para o final desse semestre, mas dona Maria da Paz conta que a intervenção da área já torna notório os benefícios para a comunidade. “Com essa melhoria, vai acabar o preconceito em dizer que a gente mora em periferia ou em local sujo. Agora teremos orgulho em dizer que moramos no Centro e numa estrutura digna. Essa obra vai beneficiar muito em todos os sentidos, no financeiro, na saúde, em tudo! Esse tipo de melhoria faz com que nós acreditemos no crescimento do bairro, da cidade, do estado e do país. Estou muito feliz!”, declara.

Obras em ritmo acelerado

As obras de urbanização nas imediações da Ponte Bandeira Tribuzzi, estão em ritmo acelerado, entrando na fase de pavimentação, na qual receberá a estruturação final que contemplará uma praça, quiosques, cais flutuante para o porto da Camboa, quadra poliesportiva, pista de caminhada, área de ginástica para idosos, ancoradouro, academia ao ar livre, iluminação, prédio do Conselho Tutelar, banheiros públicos, estaleiro para pescadores com depósito para o armazenamento de carvão e uma pista de ciclovia, ao longo da Avenida Jackson Lago.

A secretária de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina, avalia a obra no entorno da ponte como uma das mais impactantes realizadas até o momento pelo PAC Rio Anil, por conter uma diversidade de ações que levam melhorias em todos os setores para a comunidade. Ela destacou que o projeto contém um conjunto de ações de engenharia e de ações de trabalho social que vão levar benefícios abrangentes à comunidade.

“Temos uma urbanização que prevê a pavimentação das vilas, teremos equipamentos de esporte e lazer, além de equipamentos que gerarão renda para a população, como o cais flutuante, o ancoradouro e o depósito onde os pescadores da região poderão guardar seus materiais, enfim o que facilitará toda a logística de trabalho. Então é realmente um projeto completo, que no âmbito da Secid reúne uma equipe multidisciplinar que está diariamente acompanhando a comunidade”, afirma a secretária.

Um ancoradouro com pátio de concreto será construído para potencializar os transportes de materiais comercializados, como carvão, madeira, embarcações e o pescado. Além disso, serão construídos 16 depósitos e um galpão para a estocagem de todo o material produzido. Um estaleiro será estruturado para proporcionar suporte técnico no conserto das embarcações.

“Com a execução desse projeto, nós vamos melhorar e dar mais estrutura para essa população. Estamos trabalhando com a previsão de entrega para maio deste ano, mas além dessas obras vamos fazer a iluminação completa da área e a construção do prédio do Conselho Tutelar”, comenta o engenheiro civil e fiscal da obra de revitalização da Vila Gorete e Vila Veleiros, Deusdedith Soares Evangelista.

Estruturas previstas