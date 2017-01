Obras do Governo na estrada do Araçagi serão entregues neste trimestre

Com um investimento de mais de R$ 30 milhões, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), entrega neste trimestre de 2017 a última etapa das obras realizadas na rodovia estadual MA-203, na Estrada do Araçagi. As intervenções trazem melhoria na qualidade de vida de milhares de pessoas que transitam no dia a dia pelo local.

No pacote foram incluídas a construção do viaduto e readequações nas vias e no canteiro central, para integração com as Avenidas dos Holandeses e Litorânea, formando o Corredor Metropolitano. “É claro que todo esse trabalho demanda esforço grande, porque envolve a Sinfra, o agente financeiro que é a Caixa, a empresa, mas conseguimos ajustar o projeto, avançar na execução, e já estamos em fase avançada. O que falta para a conclusão das obras são apenas 10%, no entanto, ela já está sendo bem utilizada pela comunidade. Com a conclusão temos certeza que a população vai ficar ainda mais satisfeita”, avaliou o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto.

O projeto na MA-203 tomou outro rumo, assim que o atual governo assumiu. “Demos racionalidade ao projeto, onde pensamos no estreitamento do canteiro central, na ampliação das faixas de rolamento, o que gera mais fluxo no trânsito. Outro ponto foi a racionalização da iluminação, para diminuir aquela quantidade absurda de postes”, enumerou Clayton Noleto.

Com base nas informações técnicas do engenheiro e secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra, Samuel Gonçalves, as intervenções na Estrada do Araçagi que tem como objetivo interligar avenidas dos quatro municípios da Grande Ilha (São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar) melhorando o tráfego de veículos, a revisão do projeto foi essencial para garantir a execução plena da obra. “A via para transporte coletivo, tipo Bus Rapid Transit (BRT), foi remanejada para as extremidades da pista. Da forma como estava desenhado o projeto anterior, o canteiro central trazia dificuldades para a circulação dos ônibus, em paralelo com a iluminação pública, e perigos para o pedestre na travessia até o transporte”, garantiu o engenheiro.

O Governo, além de realizar a duplicação da Estrada do Araçagi, propiciou aos moradores da região outros benefícios com a pavimentação de parte das pistas que ligam os bairros à rodovia. Serão 100 metros de pavimentação em cada rua, totalizando, junto com a duplicação, quase 7 km de pavimento novo. O trânsito na área também vai ficar mais seguro com dois retornos de quadra que serão criados, um deles na entrada para a praia do Araçagi. Nos dois locais, a Sinfra vai instalar sinalização com placas e avisos, além de semáforos.

Praia do Araçagi

Na via de acesso à orla marítima do Araçagi, o Governo do Maranhão investiu R$ 2 milhões na construção de um calçadão, ciclovia, praça e uma via de trânsito larga, com duas pistas em dois sentidos. No mesmo local está sendo erguida uma estrutura para conter o avanço da maré.

“A urbanização da praia do Araçagi é mais uma ação do governo Flávio Dino que visa melhor e qualificar o turismo em todo o Maranhão. Nós temos feito várias intervenções dessa natureza, onde são importantes porque valorizam ainda mais as belezas do estado, atraindo mais turistas, gerando emprego e renda, o que é absolutamente relevante, ainda mais nesse momento de aguda crise nacional. Nós temos mantido uma atenção especial a esse tema, no qual o governador é muito sensível”, avaliou o secretário de Estado de Infraestrutura, ressalta Clayton Noleto.