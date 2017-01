Obras de reforma do prédio da UemaSul devem ser iniciadas na próxima semana

Representantes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e da UemaSul reuniram-se nesta sexta-feira (6) para discutir o início da reforma e ampliação do prédio da recém-criada instituição de ensino superior com sede em Imperatriz, na Região Tocantina.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura os levantamentos necessários para a reforma do prédio foram realizados e contemplam a recomposição do telhado, a instalação elétrica, hidráulica, piso, forro, revestimentos de parede e o melhoramento da fachada. “Nós vamos começar estes trabalhos já na semana que vem, vamos montar uma força tarefa para que os alunos iniciem as aulas com essa nova estrutura”, destacou Noleto acrescentando que há uma motivação especial para contribuir com a nova universidade. “Fui aluno da Uema em Imperatriz, onde cursei história, ingressei em 1995, e, naquela época, já havia esse desejo forte de que fosse criada a universidade com características da região sudoeste do Maranhão”.

A reitora da Universidade do Sul do Maranhão (Uemasul), a professora doutora Elizabete Nunes Fernandes salientou que a reforma tem o objetivo de mostrar aos alunos as mudanças com a criação da nova unidade de ensino. “Estamos trabalhando para no prazo mais hábil possível mostrar as mudanças que já passam pela reforma para atender as necessidades mais urgentes ao funcionamento da UemaSul”, enfatizou a reitora.

Além do secretário Clayton Noleto e da reitora Elizabete Nunes, participaram da reunião o vice-reitor da UemaSul, o professor mestre Expedito Barroso, a assessora especial da Reitoria, Sheila Nunes e o assessor especial do Governador, Paulo Guilherme de Araújo.

No mesmo dia, em Imperatriz, a reitora e sua equipe se reuniu com o diretor regional da Sinfra, Waldegno Salustino. O diretor estará diretamente envolvido nas etapas de reforma do espaço da UemaSul e também de ampliação. “A partir de segunda-feira já estaremos dando expediente dentro do campus para ouvir e planejar a ampliação de acordo com as demandas acadêmicas. Os reparos e reformas também começam na segunda e daremos toda a agilidade para que o semestre comece sem nenhum prejuízo a comunidade acadêmica”, afirmou Waldnego.

UemaSul terá nova sede

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UemaSul), sancionada pelo governador Flávio Dino no último dia 1º de novembro, levará novos cursos para o Sul do estado. A nova oferta considerará estudos do arranjo produtivo regional e resultará da ampla discussão com a sociedade civil e comunidade acadêmica.

Os novos cursos estão previstos para 2018. Até lá, a UemaSul disponibilizará a mesma grade de cursos superiores da Universidade Estadual do Maranhão (Uema). O prédio da Uema também será agregado a nova universidade, bem como todo o patrimônio móvel, imóvel e estrutural da instituição. Mas uma nova sede será construída, no valor de R$ 13 milhões, com previsão de entrega também em 2018.

A regionalização do ensino superior na Região Tocantina estimula o desenvolvimento não só de uma região, mas do Maranhão como um todo, e segue tendência nacional. Vários estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul que implantaram o modelo de gestão educacional obtiveram êxito. Desta forma, ao adotar a universidade regionalizada, o Maranhão soma esforços aos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.