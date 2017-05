Obras da MA-012 entre Barra do Corda e São Raimundo Doca Bezerra seguem em ritmo avançado

O Governo do Estado está avançando na construção da MA-012, rodovia que beneficiará dezenas de milhares de pessoas dos municípios de Barra do Corda, São Raimundo Doca Bezerra e região. Serão pavimentados os 54 quilômetros do trecho que faz parte do projeto de ligação do Sertão Maranhense, do Centro Sul até a Região do Médio Mearim. O investimento realizado na obra é de R$ 35,6 milhões.

De acordo com o Governador Flávio Dino, a nova estrada vai possibilitar mais qualidade de vida e estimular a produção local: “A MA 012, além de ligar os municípios de Barra do Corda e São Raimundo Doca Bezerra, passa por muitas comunidades que agora poderão distribuir melhor sua produção e ter acesso facilitado para serviços de saúde, educação e atendimento bancário, por exemplo”.

Neste momento a obra está na fase da terraplanagem, que prepara o terreno para receber a camada asfáltica. O cronograma de construção está dentro do prazo estipulado, que é de um ano de meio, a contar da assinatura da ordem de serviço, em agosto de 2016.

O secretário de governo do município de Barra do Corda, Batista Nunes, destaca os benefícios para o escoamento da produção local. “É uma obra que vem resolver diversos problemas dessa região que era muito esquecida. A estrada passa pelos povoados mais produtivos entre os dois municípios. Produtores de arroz, milho, carne bovina, entre outros, serão beneficiados para melhor escoar mercadorias e desenvolver a economia local”, afirma.

Entre os povoados mais promissores da região estão Barro Branco, Centro dos Ramos, Capim, Cajazeiras I, Cajazeiras II, Sumaúma, Centro do Barroso, Cacau, São José do Mearim, Desejo, Ipiranga e outros importantes polos de produção agrícola e pecuária da Região Central do Maranhão.

De acordo com o gestor municipal, a obra também contribuirá para que estudantes dos povoados tenham mais acesso às escolas de ensino médio e reduzirá bastante o tempo de viagem de Barra do Corda para São Luís: “Esse tempo vai reduzir de seis para uma hora de viagem. Realmente é uma obra muito boa que o Governador Flávio Dino está fazendo”.