 Obra do Cais de São José de Ribamar será entregue no primeiro trimestre de 2017

Prevista para ser entregue no final do primeiro trimestre de 2017, a obra de requalificação do Cais de São José de Ribamar, foi vistoriada pelo presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), Ted Lago, e técnicos de engenharia, nesta semana. O empreendimento de grande porte está sendo realizado no terceiro município mais populoso do Maranhão e o investimento é de R$ 1,9 milhão, custeados pelo Governo do Maranhão.

“A estimativa é que falta pequenas coisas, basicamente acabamento. A maior da obra pesada já foi concluída. As chuvas estão atrapalhando um pouco, mas vamos fazer um grande esforço para entregar a obra antes do carnaval. Nessa obra nós estamos recuperando o acesso, recuperação do quebra mar, a limpeza, a recuperação da estrutura, da escadaria de acesso e revitalizar para o uso náutico, para que as embarcações possam operar, as embarcações de turismo e passageiros, transformando nos finais de semana um grande ponto. A Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar ações no local”, avaliou o presidente, Ted Lago.

A obra trouxe ao povo ribamarense oportunidade de emprego, a expansão do turismo, além de prospecção de melhorias da qualidade de vida dos moradores, por meio da implantação de uma central de ginástica, que será disponibilizada no eixo do cais à população.

A requalificação do Cais de Ribamar é uma antiga demanda da população do município, atendida pela gestão Flávio Dino, que contemplou a comunidade com a construção do cais com exatos 4.660 metros quadrados de área. A obra prevê melhorias no entorno, ponte e píer, incluindo restauração da iluminação, pavimentação e recuperação estrutural, construção de uma área de passeio público com praça, arborização, ciclovias e academia ao ar livre.

Além disso, está prevista a instalação de um posto policial, de uma estação de tratamento de esgoto e de drenagem pluvial. O objetivo é atender as pequenas embarcações da região, e, ao mesmo tempo, fomentar o turismo local.

O Governo, representado pela Emap, fechou uma parceria com a Prefeitura de São José de Ribamar para a estruturação de uma área com um parque com equipamentos de ginástica para idosos e jovens. A área fica no eixo central da estrutura, levando ao ribamarense o lazer e o incentivo à prática esportiva.

O instrumento que está sendo resgatado é de domínio da Empresa Maranhense de Administração Portuária e há mais de 40 anos nunca havia sido lembrado para que pudessem desenvolver um projeto grandioso como este que estará sendo entregue à população até o final do ano.