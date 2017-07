Obra de abastecimento de água inaugurada pelo Governo em João Lisboa beneficia 10 mil pessoas

A cidade de João Lisboa foi beneficiada pelo programa ‘Água Para Todos’ com a inauguração de um poço de grande vazão que vai abastecer quase 10 mil pessoas em vários bairros. O governador Flávio Dino inaugurou a obra na manhã deste sábado (15), recebeu os agradecimentos da população e anunciou novas intervenções do Governo do Estado no município de modo a garantir a melhoria da qualidade de vida do povo.

O reforço no sistema de abastecimento de água de João Lisboa vai beneficiar os bairros Centro, Bananinha, Caiçara, Habitar Brasil, Mutirão, Vila Patrocínio, Nova Lisboa, Norte Sul, Conjunto Alice Vieira e Conjunto Joana Menezes. O poço perfurado tem 420 metros de profundidade e vazão de 80 mil litros por hora, com capacidade de atender quase dez mil pessoas por meio de 3.100 novas ligações domiciliares. Ao todo, foi investido mais de R$ 1 milhão.

Em seu pronunciamento, o governador Flávio Dino ressaltou que mesmo com a crise econômica que atinge todo o Brasil, no Maranhão está sendo possível fazer mais, com menos, devido a uma gestão honrada e séria. De acordo com ele, o Governo do Estado tem parceria com todos os municípios para desenvolver as políticas públicas necessárias para mudar a vida dos maranhenses mesmo em tempos de aguda crise nacional.

“Todo nós sabemos que a água é fundamental para o dia a dia de todas as pessoas. Infelizmente recebemos um passivo muito grande nessa área, e em todas as outras, derivadas de décadas de desacertos e equívocos, mas felizmente agora estamos executando boas ações como esse poço que estamos entregando aqui em João Lisboa”, ressaltou Flávio Dino, afirmando que o Governo do Estado continuará investindo na cidade.

O prefeito de João Lisboa, Jairo Madeira, agradeceu as obras executadas pelo Governo no município, sobretudo o poço entregue neste sábado, e contou que o abastecimento de água era um problema crônico que atingia a população. Ele comentou que tentou várias vezes apoio de governos passados para melhorar essa situação. “Grande parte da população está sendo beneficiada com água forte, que está subindo na caixa. Muitas pessoas já conversaram comigo que melhorou muito o abastecimento nas casas”, enfatizou.

O motorista de ônibus Luís Rodrigues, de 59 anos, contou que em sua residência a água chegava um dia sim e outro não, às vezes ficava mais de dois dias sem que nenhuma gota pudesse abastecer sua família. Mas que com a inauguração do novo poço a água está chegando todos os dias na torneira. “Flávio Dino é o melhor governador que o Maranhão já teve. Esse poço melhorou demais para todo mundo”, comemorou.

Novas obras

Durante a visita à João Lisboa, o governador Flávio Dino vistoriou as obras do programa Mais Esporte e Lazer, com a construção de uma praça de esportes moderna e equipada com pista de caminhada e academia que tem investimento de R$ 2,3 milhões. Além desse novo investimento, ele anunciou parceria com a Prefeitura para aquisição do Hospital Municipal e a garantia da entrega de uma ambulância para reforçar a saúde no município.

“Aqui já executamos asfalto nas ruas da cidade, já colocamos viatura policial, temos uma grande obra – a construção de um grande ginásio esportivo – já reformamos duas grandes escolas, na verdade reconstruímos, agora anunciei a parceria com o município no que se refere a saúde. E vamos, progressivamente, entregando benefícios e anunciando outras ações”, completou Flávio Dino.

Participaram da agenda em João Lisboa o deputado federal Weverton Rocha, os deputados estaduais Marco Aurélio e Zé Inácio, vereadores do município e de Imperatriz, lideranças políticas e a população em geral.