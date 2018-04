“O potencial do Maranhão estava represado”, diz economista sobre agricultura familiar no Estado

“O potencial do Maranhão estava represado, hoje vemos avanços e o Estado passou a ser uma esperança.” Assim a economista Tânia Bacelar avaliou as políticas públicas para a agricultura familiar no Maranhão em reunião realizada com o governador Flávio Dino, secretários e representantes de movimentos sociais nesta sexta-feira (27), no Palácio dos Leões.

Internacionalmente conhecida pelos estudos sobre o desenvolvimento da Região Nordeste e as políticas desenvolvidas no Ministério da Agricultura, Tânia Bacelar destacou a relevância da agricultura familiar como novo paradigma produtivo do século 21. A grande população rural, os vastos recursos, diversidade natural e investimentos públicos garantem ao Estado a posição de grande celeiro de práticas para o país.

“Além do fomento e da assistência técnica, com certeza a capacitação é muito importante e o funcionamento do IEMA foi a coisa mais linda que vi aqui. A agricultura familiar também precisa disso”, comentou.

O governador Flávio Dino apresentou outros investimentos já realizados e confirmou o interesse do Estado no desenvolvimento da agricultura familiar: “É impossível criar uma sociedade de cidadãos sem agricultores”, afirmou.

Além dos secretários de Agricultura Familiar (SAF), Júlio Mendonça; de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Francisco Gonçalves da Conceição; de Educação, Felipe Camarão, participaram da reunião os presidentes da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (Agerp), Loroana Santana, e do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma), Raimundo de Oliveira Filho.

Dos movimentos sociais, estiveram representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MICCB), Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhão (Fetaema), Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf).

Plano de Trabalho

A reunião foi parte do planejamento de trabalho do Fórum de Gestores Estaduais ligados à agricultura familiar. O evento será realizado em São Luís no mês de julho deste ano.