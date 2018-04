“O IEMA mudou meu plano de vida”, diz aluna em entrega de nova unidade por Flávio Dino em Matões

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) chegou nesta segunda-feira (9) à 11ª unidade plena entregue desde 2015. Desta vez, foi na cidade de Matões, que passa a ter pela primeira vez uma escola da rede estadual com ensino profissionalizante e integral.

Até 2014, o Maranhão não tinha nenhuma escola integral do Estado. Hoje são 40, incluindo o IEMA e os Centros Educa Mais, que oferecem o ensino médio regular.

“É um grande sucesso, mostrando o respeito que a gente tem pela juventude e a crença profunda que temos de que a educação é a principal ferramenta para alcançarmos uma sociedade justa. O IEMA é a síntese de um governo que aplica bem o dinheiro público e que tem prioridades sociais muito nítidas”, disse o governador Flávio Dino durante a inauguração.

O IEMA entregue pelo Governo do Maranhão em Matões recebeu investimento de R$ 10 milhões. Neste ano, serão 160 alunos matriculados numa estrutura moderna e tecnológica.

Projeto de vida

Com a nova escola, um novo horizonte profissional foi aberto para os alunos da região. Os alunos de Matões puderam conhecer um pouco dessa experiência com dois estudantes da unidade plena de Timon, que já tem turmas no segundo ano. Ambos estiveram em Matões para contar o que têm vivido.

“O IEMA mudou meu plano de vida. Ele ajuda muito na estrutura de quem a gente vai se tornar, porque não adianta só sonhar e não ter quem lhe guiar. O IEMA é esse lugar que te guia. Meu sonho é estudar em Harvard”, disse Joice Santos Sousa.

Também aluno de Timon, Cícero Henrique contou ter tido “experiências maravilhosas” no instituto. “No IEMA, eu formei meu conceito de projeto de vida. Dentro do IEMA, eu comecei a sonhar, a ter um objetivo para os meus estudos. O meu sonho é cursar tecnologia no Japão e eu sei que o IEMA vai ajudar muito nisso”.

Noemi da Silva, que vai estudar em Matões, disse estar ansiosa: “Eu fiquei maravilhada quando entrei aqui. Eu não imaginava que ia ser uma estrutura tão grande como essa”.

Laboratórios

O reitor do IEMA, Jhonatan Almada, explica que o instituto oferece “uma educação integral com a profissionalizante. Além da excelente infraestrutura, o jovem vai poder construir o seu projeto de vida”.

São 12 salas de aula, 6 laboratórios, 2 laboratórios especiais, auditório com capacidade para 200 pessoas, cozinha industrial, anfiteatro, ginásio poliesportivo, 8 salas de administração, além de um espaço de 5 mil metros quadrados de área verde para a convivência entre os alunos.

“Os laboratórios vão contribuir muito para que os alunos superem dificuldades e rompam barreiras”, diz a professora Camila Gabrielle, de Química.

Para Rayla Alves, “é muito gratificante estar aqui. Antes a gente não tinha um colégio com essa estrutura. Agora, nós vamos ter uma oportunidade de estudo melhor”.

A área total do empreendimento é de 20 mil metros quadrados. São oferecidos os cursos técnicos de Informática, Eletroeletrônica e Agropecuária.