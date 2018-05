“O Cidadão do Mundo abre portas”, dizem estudantes em pré-embarque marcado por emoção

“Os sonhadores resistem”. Com essa e outras falas inspiradoras, músicas e homenagens, intercambistas do Cidadão do Mundo emocionaram quem esteve na cerimônia de pré-embarque dos participantes da 4ª edição do programa e da abertura do “+ Cidadão do Mundo: Intercâmbio de Experiências e Oportunidades”.

Os eventos foram realizados no Palácio Henrique de La Rocque, nesta quinta-feira (10), e contaram com a presença do governador Flávio Dino, da primeira-dama Daniela Lima, secretários e representantes de embaixadas, entre outros.

Até agora, 315 estudantes foram beneficiados diretamente com a ação do Governo do Maranhão. Alguns dos presentes no auditório transmitiram a esperança trazida pelo programa nas histórias de oportunidade vividas.

Estudante de Ciência da Computação e participante da segunda edição do programa, Paulo Mendes contou que, após a volta do intercâmbio para o Canadá, ele passou a fazer parte de um projeto de pesquisa, sobre o qual elaborou um artigo em inglês, aceito para um dos congressos mais importantes do mundo na sua área.

“O Programa Cidadão do Mundo abre portas e mostra que é possível alcançar voos maiores”, declarou Paulo.

“Passei três meses em Halifax, no Canadá. Após minha volta para cá, abriu muitas oportunidades, mudou minhas perspectivas sobre a vida, sobre como encaro desafios, me deu motivação e capacidade profissional”, contou Marcos Nogueira, que atualmente é professor de Inglês graças ao diploma internacional na língua.

Igualdade de chances

Agora na 4ª edição, mais 80 jovens estão com viagem programada para o Canadá, Estados Unidos, África do Sul e Espanha para aprender um novo idioma. Além de incentivar a capacitação bilíngue, o programa também visa promover a integração cidadã e estimular a carreira acadêmica dos jovens.

“Uma oportunidade antes reservada apenas para aqueles que tinham condições de pagar, e agora, mediante uma política pública, abrimos uma oportunidade para egressos da escola pública”, explicou o governador Flávio Dino.

“É mais uma medida que, além de incentivar o aprimoramento educacional, sublinha a importância da igualdade de chances para que nós tenhamos uma sociedade autenticamente desenvolvida”, completou.

+Cidadão do Mundo: Intercâmbio de Experiências e Oportunidades

O “+ Cidadão do Mundo: Intercâmbio de experiências e oportunidades” é um encontro com palestras, roda de conversa, painéis sobre oportunidades de mobilidade internacional e troca de experiências, promovendo um diálogo sobre estudo e trabalho no exterior. ㅤ

O evento será realizado no Casarão Tech Renato Archer (dias 11 e 12 de maio), localizado na Rua da Estrela, e vai reunir os participantes da quarta edição do programa Cidadão do Mundo, participantes de edições anteriores e jovens universitários interessados na temática.

Os diálogos contarão com a participação de representantes da International House (África do Sul); TLC Saint Mary’s University (Canadá); FLS International Boston Commons (Estados Unidos); SET Idiomas (Argentina), entre outros convidados.