Novos procuradores iniciam trabalhos na Procuradoria Geral do Estado

Após uma semana inteira de formação, os novos procuradores do Estado iniciaram suas atividades na Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Maranhão nesta segunda-feira (17). O setor em que cada um está lotado foi definido com base em informações repassadas pelos recém-chegados ao órgão.

“A afinidade com as áreas foi primordial para que pudéssemos deixa-los à vontade para desenvolver um bom serviço pelo Estado. Acreditamos que cada um deles pode render melhor fazendo e atuando onde se sente bem”, disse o procurador adjunto para Assuntos Estratégicos, Bruno Tomé Fonseca.

O curso de formação aplicado ao longo da semana que passou foi pioneiro na PGE. Nunca o órgão havia promovido uma capacitação e informação prévia para os seus novos membros.

Para a procuradora Milla Paixão, os cinco dias de curso foram uma novidade, tendo em vista que ela já havia ingressado em procuradorias de outros estados e nunca tinha passado por uma preparação prévia para atuação na carreira. “Esses dias foram ótimos. Passamos por algo raro, porque tanto eu, como outros amigos, ingressamos em outras procuradorias e nunca tínhamos visto um curso de formação com este propósito. Até mesmo a preocupação dos procuradores já atuantes, que, ao invés de já nos introduzir na carreira, para a gente já começar a produção, pararam para nos passar a realidade da PGE do Maranhão”.

Milla, que vai atuar no Contencioso Fiscal, ressaltou ainda que a formação possibilitou o conhecimento sobre os procuradores que já atuam na PGE, o que antecipou algo que só aconteceria com o passar do tempo.

Entre os assuntos abordados dentro do curso, foram apresentados a atuação dos Procuradores de Estado no contexto do ativismo judicial; a PGE em números (dados sobre o rendimento do órgão); a importância da comunicação interna e externa e devida publicação das conquistas do Estado pela PGE; a Lei Orgânica da PGE; a advocacia pública nos tribunais superiores e a atuação da PGE/MA neles; a atividade consultiva; judicialização da saúde; aspectos trabalhistas, tributários e do contencioso fiscal. A semana foi encerrada com uma visita ao Tribunal de Justiça do Maranhão, para conhecimento técnico da estrutura e funcionamento do tribunal.