Novos procuradores de Estado participam de formação

Os 23 novos procuradores, empossados no último dia 3, estão participando do Primeiro Curso de Formação para conhecimento da situação atual e dos trabalhos que a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão vem desenvolvendo nos últimos anos. Serão quatro dias de atividades, encerrando nesta -feira (13), formadas por explanações, palestras e bate-papo sobre temas pertinentes ao trabalho da PGE.

No primeiro dia, a aula inaugural foi conduzida pelo procurador geral do Estado, Rodrigo Maia, que abordou a atuação do órgão estatal junto à defesa do erário e dos interesses públicos do Maranhão. Também foram apresentados um pequeno histórico da PGE e as conquistas alcançadas nos últimos 30 meses (2 anos e meio).

Segundo o procurador geral, a aplicação deste momento é fundamental para os novos procuradores, pois os faz conhecer melhor o campo de trabalho em que eles estão se inserindo, além de ser uma oportunidade de saber um pouco sobre cada um deles.

“Melhora o trabalho dos procuradores, eles compreenderão a atuação deles, os desafios que eles enfrentarão na defesa da fazenda pública. É um trabalho de ambientação dos colegas novos como dos antigos e serve fundamentalmente para se tornem profissionais melhores no exercício das suas atribuições”.

À tarde, eles ouviram sobre a importância de divulgar, para a sociedade, os resultados dos trabalhos da PGE, assim como de outras ações desenvolvidas pela Procuradoria e seus servidores. O procurador adjunto para Assuntos Estratégicos, Bruno Tomé Fonseca, apresentou dados estatísticos que auxiliam na gestão do órgão, assim como destacou a importância da fidedignidade dos relatórios.

Fechando o primeiro dia, o procurador corregedor geral Rogério Belo falou sobre a área que está sob sua responsabilidade, dando ênfase aos comportamentos esperados e aquilo que é vedado aos procuradores de estado. Foi ele quem também falou sobre os critérios e a avaliação no estágio probatório que os novos procuradores irão se submeter.