Novo cais gera expectativas de trabalho e oportunidades para a população de São José de Ribamar 

Da banquinha de venda de bolo e café na praça de São José de Ribamar, a autônoma Lucidalva dos Remédios Cabral decidiu evoluir para um restaurante na orla da cidade balneária. Há três meses, ela mantém o novo estabelecimento em paralelo às atividades na praça. Lucidalva já tinha sido proprietária de um restaurante há tempos atrás e decidiu retornar a esse ramo por conta da localização privilegiada da nova tentativa: em frente ao novo Cais de São José de Ribamar.

“Não vejo a hora de inaugurar o cais. A nossa expectativa aqui é de que vai ser muito bom. Vai trazer movimento e também são novos clientes, o que não vai ser positivo só para mim, mas para todos os ribamarenses”, contou Lucidalva.

Obra do Governo do Maranhão, realizada por meio da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), a revitalização e urbanização do Cais de São José de Ribamar era uma antiga reivindicação da população que agora está sendo concretizada com intervenções em 4.660 metros quadrados de área, que foi melhorada e preparada para se tornar um novo ponto turístico da cidade.

Para isso, além da construção de píer adequado às embarcações que utilizam o local, todo o entorno foi melhorado com instalação de uma nova iluminação de led e projetores e recuperação estrutural. Também foi construída uma área de passeio público com praça, arborização, ciclovia, dois gazebos no píer (que funcionam como pequenos mirantes), dois quiosques na área do entorno, banheiros com acessibilidade, pavimento tátil (para fornecer auxílio na locomoção pessoas com deficiência visual), implantação de rota acessível com sinalização entre a entrada do parque e o cais, demarcação de espaços para pessoas com deficiência e idosos e rampas de acesso para cadeirantes, além de academia ao ar livre.

“Já está mais bonitinho, antes era tudo abandonado e só bagunça. Antigamente, a pessoa vinha para Ribamar e não tinha nada para fazer. Agora tem uma parte para caminhada, parte de ciclismo, isso é proveitoso para a cidade sim”, contou a operadora de caixa Edilene Cabral que também já faz planos para as oportunidades que vão surgir com a inauguração do cais. “Em relação a emprego, vai trazer um benefício sim, porque o turista vindo, tendo em que gastar, vai ser proveitoso para a cidade. Antigamente o povo nem vinha mais porque não tinha uma área bacana, agora não, vai ser bom para todo mundo”, declarou.

Atualmente, a obra está em fase de acabamento e a previsão de inauguração é até março deste ano. Após inaugurada, os moradores, pescadores e visitantes também contarão com reforço da segurança, que tem sido intensificado com as ações da Polícia Militar.

“É uma área que já recebe a atenção da Polícia Militar e da Guarda Municipal de São José de Ribamar, mas que uma vez o Cais inaugurado e aumentando o fluxo de pessoas na região, naturalmente as ações de policiamento se estenderão da orla, onde já é realizada, até o cais. Para isso, utilizaremos o policiamento por meio de viaturas e também com motocicletas”, informou o comandante de Policiamento de Área Metropolitana II (CPAM II), coronel Arquimedes Brito.

Para quem mora na cidade, as melhorias são mais que necessárias e já geram impacto positivo no cotidiano da população. “Vai ampliar a cultura de Ribamar, vai melhorar o Turismo, vai trazer pessoas para cá e para quem mora aqui traz renda para os comerciantes, e vamos ter um novo lugar para passear, para aproveitar na cidade de Ribamar”, afirmou o contador Edson Mendes Martins.