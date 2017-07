Nova edição da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial levará ações para Presidente Dutra e Barra do Corda

Quem tem um pequeno negócio ou interesse em entrar no ramo empresarial vai conhecer diversas oportunidades, se atualizar e informar sobre o setor durante a Caravana para o Desenvolvimento Empresarial. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado e nesta edição visita os municípios de Presidente Dutra e Barra do Corda. Na programação serão apresentadas ações de governo e oferecidos uma série de serviços referentes à abertura de empresas. O evento será realizado de 18 a 20 de julho.

O evento tem como foco estreitar a relação do Governo e empresariado e oferecer a este segmento serviços que facilitem a abertura e condução dos negócios. “Na caravana, o micro e pequeno empresário têm a oportunidade de conhecer mais o mercado e resolver questões ligadas à empresa de forma mais facilitada e sem as burocracias. É um momento para o empresariado participar, se informar e melhorar seu empreendimento”, enfatiza o secretário de Estado de Governo (Segov) e coordenador da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial, Antônio Nunes.

“A Caravana tem sido bastante significativa para os negócios no Estado e a Jucema trabalha intensamente para facilitar ao máximo para o empresário. A ordem é desburocratizar e informar o micro e pequeno empreendedor estimulando na abertura e manutenção do negócio”, reforça o presidente da Jucema, Sérgio Sombra.

Na terça-feira (18), a equipe da Caravana estará em Presidente Dutra, iniciando sua 8ª edição com visita à Prefeitura da cidade, às 9h30, seguida de reunião com membros da Associação Comercial e mobilização do segmento de comércio da região para que participem das ações. A solenidade oficial de abertura será no Auditório Vinicius Torres, localizado na Avenida Tancredo Neves, Edifício Iracema, Vila Militar, a partir das 19h.

O evento segue para a cidade de Barra do Corda, ainda na quarta-feira (19), marcando a 9ª edição da Caravana. As atividades serão iniciadas com uma reunião que terá a presença dos membros do Clube de Diretores Lojistas (CDL) e da Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade. Às 11h, haverá visita ao comércio; e às 13h, reunião com secretários municipais. A solenidade oficial de abertura será no auditório do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Avenida Pedro Neiva de Santana, a partir das 19h. Na quinta-feira (20), haverá o encerramento da programação da ‘Caravana para o Desenvolvimento Empresarial’.

Os municípios do entorno – Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão, São Domingos do Maranhão, Tuntum e Governador Eugênio Barros – também serão contempladas nestas duas edições da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial. Participam ainda do evento representantes das secretarias estaduais de Segurança Pública (SSP), Indústria e Comércio (Seinc) e Fazenda (Sefaz).

A Caravana para o Desenvolvimento Empresarial já foi realizada em 38 municípios, onde foram oferecidos aproximadamente 40 serviços e realizados 1.812 atendimentos. Os próximos municípios que receberão a Caravana são: Bacabal, Balsas, Barreirinhas, Chapadinha, Codó, Coroatá, Estreito, Itapecuru Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Santa Inês, Santa Luzia e Santa Luzia do Paruá. A caravana prossegue até novembro.

Serviços

A ampla lista de serviços oferecidos na Caravana inclui informações da Junta Comercial do Maranhão (Jucema) para simplificar serviços relacionados ao registro de empresas. Entre estes, orientação sobre o sistema Empresa Fácil. O órgão orienta na abertura, alteração e baixa de empresas; inscrição, alteração e baixa de Micro Empreendedor Individual (MEI); emissão de guias de pagamento, CNPJ e certificado da condição de MEI; emissão de DARE e DARF; orientação para registro da empresa. Durante a Caravana, as equipes da Jucema ficam disponíveis para prestar os esclarecimentos.

O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) vai realizar atendimento e palestras, sendo uma sobre produtos pré-medidos (aqueles previamente pesados e embalados na ausência do consumidor), explicando as normas do Inmetro; outra palestra será direcionada aos donos de postos de combustíveis. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) dará apoio ao licenciamento ambiental, explicando os procedimentos para aquisição e acompanhamento da expedição do documento. A programação conta ainda com oficina da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), das 8h às 18h.

O público terá acesso a importantes programas estaduais como o Maranhão Juros Zero, onde a gestão estadual realizou convênio com a entidade financeira para conceder crédito de até R$ 20 mil sem juros; Mais Empresas, que concede redução de tributos para instalar ou ampliar seu negócio; Maranhão Mais Produtivo, que oportuniza o acesso a novos mercados para micro e pequenas empresas instaladas no Maranhão; e o Mais Empregos, em que a cada novo emprego gerado, o Governo concede crédito de R$ 500 no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).