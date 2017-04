Nova apreensão de mercadoria de garrafão de água mineral irregular é realizada no Posto Fiscal de Piranji

A Secretaria da Fazenda, intensificando a fiscalização sobre a obrigatoriedade de selo Fiscal de Controle nos vasilhames de Agua Mineral, realizou uma nova apreensão no Posto Fiscal de Piranji, divisa interestadual com o Piauí, de 1.000 garrafões água mineral de 20 litros sem o selo fiscal, oriundo do Estado do Ceará com destino ao Maranhão.

A apreensão resultou no pagamento de uma multa no valor de R$ 90.000,00, sobre o carregamento irregular.

Após denúncias de que muitos estabelecimentos ainda não estão utilizando o selo, a Secretaria da Fazenda está realizando uma intensa fiscalização dessa mercadoria, visto que já foram concedidos vários prazos para que as empresas se regularizem, requerendo os respectivos selos para aposição nos garrafões de água mineral.

O Secretário da Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, destacou que os Postos Fiscais da Sefaz estão ainda mais atentos com a fiscalização da obrigatoriedade do selo fiscal e aqueles que forem encontrados sem o selo serão multados. “O descumprimento da obrigação sujeita o infrator a uma multa de R$ 90 por cada garrafão sem o selo fiscal ou com selo fiscal irregular”, afirmou o dirigente fazendário.

Os selos fiscais serão aplicados diretamente sobre o lacre do garrafão que contenha água mineral, podendo ser o processo de aplicação de forma manual ou automatizada, desde que cumpra os critérios de controle estabelecidos.

A empresa responsável pela impressão dos selos já foi credenciada pela Sefaz. Todas as etapas de solicitação de confecção dos selos fiscais pelas empresas que envasam e comercializam água mineral devem ser feitas pelo portal da empresa autorizada na Internet. O Link do sistema para realização do Cadastro e do pedido de Selos é: ma.seloagua.com.br/vma/.