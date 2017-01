NOTA – Tremor de terra em cidades do Maranhão

Sobre a ocorrência de pequenos tremores em São Luís e outros municípios do Estado, o governo do Maranhão informa que:

O governador interino Carlos Brandão mobilizou imediatamente o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para adotar providências sobre a situação.

Equipe do Corpo de Bombeiros, coordenada pelo comandante coronel Célio Roberto, foi deslocada para o município de Belágua, epicentro do abalo sísmico, segundo Centro de Sismologia da USP. Contudo, as primeiras informações são de inexistência de vítimas ou danos na cidade.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil montaram sala de situação permanente para centralizar as informações e orienta a população a ter tranquilidade, pois os abalos registrados são de pequena magnitude.

São Luís, 3 de janeiro de 2017.

Governo do Maranhão