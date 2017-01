NOTA – Registro de transferência de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) informa que, segundo a base de dados do Departamento, o processo de transferência do veículo Toyota Hilux CD 4X4, placa LRI 2399/MA foi iniciado em 13 de outubro de 2014 e concluído nos primeiros dias de janeiro de 2015.

O Detran-MA informa ainda que vem trabalhando com grande afinco para coibir este tipo de ação e que, desde o início da atual gestão, várias ações foram realizadas no sentido de capacitar os servidores para que possam atuar com maior eficiência na identificação de possíveis fraudes e adulterações. Uma dessas ações é o curso de identificação veicular que o Detran-MA vem oferecendo aos seus servidores, à Policia Militar, à Polícia Civil e PRF – MA.

O Detran-MA informa ainda que está investigando o caso em questão.