NOTA – Folhas de pagamentos

No dia 14 de dezembro de 2017, houve um problema de transmissão dos dados das folhas de pagamentos de alguns órgãos da Administração Indireta (Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Instituto Estadual de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – IMNEQ) em função da mudança do sistema de geração da folha de pagamentos do Estado, causando um atraso de algumas horas no deposito dos vencimentos aos servidores dos órgãos em questão. As providências foram adotadas de forma imediata para que pagamento do 13° salário seja realizado até o meio-dia de hoje, 15 de dezembro de 2017.