NOTA DE PESAR – Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho

O Governo do Estado do Maranhão manifesta profundo pesar pelo falecimento do Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Humberto Coutinho, ao tempo que anuncia luto oficial de sete dias.

Humberto Coutinho foi exemplo de luta e superação para todos os maranhenses. Mesmo nos momentos de maior sofrimento pessoal, demonstrou compromisso com os interesses do Estado ao conduzir o Legislativo estadual.

Dos mais destacados líderes políticos do Maranhão, Humberto Coutinho ocupou vários cargos públicos, como vereador e prefeito de Caxias, deputado estadual, por várias legislaturas, e governador do Estado interinamente.

O falecimento de Humberto Coutinho deixa uma imensa lacuna na política do Estado e enluta os cidadãos e cidadãs de Caxias e de todo o Maranhão.

O Governo do Maranhão transmite irrestrita solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor.