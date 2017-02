NOTA DE PESAR – Iran Santos

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) lamenta a morte trágica da policial civil Iran Santos, ocorrida na quinta-feira (2), no bairro do Araçagi, em São Luís.

Iran C. Santos participava do grupo de escolta que fazia diligências com a equipe do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, ação do Governo do Maranhão executada pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH).

A Sedihpop se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho diante da perda da policial civil. Que o crime seja apurado e os responsáveis punidos, conforme determina a Lei.