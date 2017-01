Nota de Esclarecimento – IPVA, DPVAT e taxas do DETRAN

O Governo do Estado do Maranhão, com a intermediação do Procon/MA, firmou acordo com Banco do Brasil em que fica garantido aos usuários a opção de realizar o pagamento do IPVA, DPVAT e taxas do DETRAN, correlacionados ao licenciamento de veículos do ano de 2017 também diretamente nos caixas de agências e postos do referido banco, até a data final no calendário já divulgado pela SEFAZ e DETRAN. Ficam também disponibilizadas as vias online e por intermédio de correspondentes bancários devidamente autorizados. O cumprimento do acordo será fiscalizado pelo Procon/MA.