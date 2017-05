NOTA – Conflito ocorrido no povoado Bahias, município de Viana

O Comando de Segurança Pública do Estado do Maranhão esteve nesta terça-feira (2/mai) no município de Viana para averiguar grave situação de violência ocorrida na tarde do último dia 30. Temos a informar:

1. Foram ouvidos tanto gamelas quanto agricultores e posseiros que moram na área, e foi aberto inquérito policial com o objetivo de apurar e identificar os autores de crimes.

2. As forças de Segurança permanecerão atuando para garantir a integridade física dos cidadãos, enquanto todos aguardam o pronunciamento do governo federal sobre a questão indígena em debate.

3. Foi realizada no local reunião do Comando da Segurança, com Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário, a fim de unir esforços para a investigação. Caso haja indícios da participação de políticos, isso será encaminhado aos tribunais competentes legalmente.

4. Até agora, não foram encontrados prova ou indício de que forças policiais estaduais tenham contribuído para os atos de violência, seja por ação ou por omissão. De qualquer forma, o caso será apurado a fundo até que os autores dos crimes sejam identificados e entregues ao Ministério Público e à Justiça, para as punições previstas em lei.