NOTA – Laboratório de Análises Ambientais

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), por meio do Laboratório de Análises Ambientais, comunica que realizou a coleta de balneabilidade das praias da Ilha de São Luís no dia 29 de janeiro de 2017 (domingo), mas não houve a análise laboratorial, devido à ausência de energia elétrica no Laboratório e a não efetivação do serviço em tempo hábil pela Companhia Energética do Maranhão.

A Secretária informa, ainda, que o trabalho acontecerá normalmente esta semana, com os devidos problemas previamente sanados.